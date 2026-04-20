ضد لاعب من أصول مصرية.. ريال مدريد يتوج بدوري أبطال أوروبا للشباب

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 21:19

كتب : FilGoal

فريق شباب ريال مدريد

توج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب للمرة الثانية في تاريخه.

وفاز ريال مدريد على كلوب بروج في المباراة النهائية بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدف لكل فريق.

المباراة شهدت مشاركة محمد الباي صاحب الأصول المصرية برفقة كلوب بروج.

أخبار متعلقة:
ويلعب الباي في مركز الظهير الأيمن وسبق له التواجد بمنتخل بلجيكا للشباب.

ريال مدريد افتتحج التهديف عن طريق أورتيجا ياكوبو بالدقيقة 23 بهدف رائع بالكعب.

وتعادل بروج عن طريق لوند ينسين بالدقيقة 64.

واتجهت المباراة لركلات التجريح بشكل مباشر عقب نهاية الوقت الأصلي.

وفي ركلات الترجيح نجح خافي نفافارو حارس ريال مدريد في التصدي لركلتين ليقود فريقه للتتويج باللقب.

ووصل ريال مدريد للقب الثاني في تاريخه بدوري أبطال أوروبا للشباب ليكون على بعد لقب واحد من برشلونة صاحب الرقم القياسي في البطولة بـ 3 ألقاب.

ريال مدريد كلوب بروج دوري أبطال أوروبا للشباب
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
/articles/527662/ضد-لاعب-من-أصول-مصرية-ريال-مدريد-يتوج-بدوري-أبطال-أوروبا-للشباب