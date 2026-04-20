كرة طائرة – الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 20:52

كتب : FilGoal

الأهلي كرة طائرة سيدات

تأهل فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية للسيدات التي تقام في مقر النادي الأهلي.

وذلك بعد الفوز على فريق ليتو الكاميروني بنتيجة 3-0 في الأشواط.

ليلتقي الأهلي مع قرطاج التونسي في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

ويستضيف الأهلي نهائيات البطولة الإفريقية في الفترة 11 وحتى 24 أبريل الجاري.

ويصعد حامل لقب البطولة إلى كأس العالم للأندية.

وتضم قائمة الأهلي للبطولة كل من:

آية الشامي - ندى وليد - ميار خليفة - ملك علاء - حبيبة زعتر - زينة العلمي - سارة أمين - مي غزال - ندى حمدي - لانا كونسيساو - آية خالد - دانا شوقي - دعاء محمد - ملك إسماعيل.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة إفريقيا في آخر 3 نسخ أقيمت.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد التتويج باللقب 10 مرات آخرهم في 2019.

الأهلي كرة طائرة سيدات بطولة إفريقيا للكرة الطائرة سيدات
