كرة طائرة – الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات

تأهل فريق الكرة الطائرة للسيدات في الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية للسيدات التي تقام في مقر النادي الأهلي.

وذلك بعد الفوز على فريق ليتو الكاميروني بنتيجة 3-0 في الأشواط.

ليلتقي الأهلي مع قرطاج التونسي في نصف النهائي يوم الأربعاء المقبل.

ويستضيف الأهلي نهائيات البطولة الإفريقية في الفترة 11 وحتى 24 أبريل الجاري.

ويصعد حامل لقب البطولة إلى كأس العالم للأندية.

وتضم قائمة الأهلي للبطولة كل من:

آية الشامي - ندى وليد - ميار خليفة - ملك علاء - حبيبة زعتر - زينة العلمي - سارة أمين - مي غزال - ندى حمدي - لانا كونسيساو - آية خالد - دانا شوقي - دعاء محمد - ملك إسماعيل.

وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة إفريقيا في آخر 3 نسخ أقيمت.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد التتويج باللقب 10 مرات آخرهم في 2019.