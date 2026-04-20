كرة سلة – سبورتنج بطلا لكأس مصر للسيدات بعد الفوز على الأهلي
الإثنين، 20 أبريل 2026 - 20:46
كتب : FilGoal
توج فريق سبورتنج بلقب كأس مصر للسيدات لكرة السلة بعد الفوز على الأهلي في النهائي بنتيجة 82-70.
وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.
وانتهى الربع الأول لصالح الأهلي بنتيجة 25-20، والربع الثاني لصالح الأهلي أيضا بنتيجة 41-35.
لكن سبورتنج عاد في الربع الثالث وتفوق بنتيجة 58-54، قبل أن يحسم المباراة لصالحه.
وتأهل سبورتنج للدور النهائي بعد الفوز على هليوبوليس في لقاء نصف النهائي بنتيجة 96-70، بينما تأهل الأهلي للدور ذاته، عقب تخطي الجزيرة في نصف النهائي الآخر بنتيجة 84-68.
وبذلك يكون سبورتنج تفوق على الأهلي أيضا في نهائي كأس السوبر.
وحسم الزمالك كأس مصر للرجال أمس بعد الفوز على الاتصالات.
