كرة سلة – سبورتنج بطلا لكأس مصر للسيدات بعد الفوز على الأهلي

توج فريق سبورتنج بلقب كأس مصر للسيدات لكرة السلة بعد الفوز على الأهلي في النهائي بنتيجة 82-70.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

وانتهى الربع الأول لصالح الأهلي بنتيجة 25-20، والربع الثاني لصالح الأهلي أيضا بنتيجة 41-35.

لكن سبورتنج عاد في الربع الثالث وتفوق بنتيجة 58-54، قبل أن يحسم المباراة لصالحه.

وتأهل سبورتنج للدور النهائي بعد الفوز على هليوبوليس في لقاء نصف النهائي بنتيجة 96-70، بينما تأهل الأهلي للدور ذاته، عقب تخطي الجزيرة في نصف النهائي الآخر بنتيجة 84-68.

وبذلك يكون سبورتنج تفوق على الأهلي أيضا في نهائي كأس السوبر.

وحسم الزمالك كأس مصر للرجال أمس بعد الفوز على الاتصالات.