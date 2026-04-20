كرة سلة – سبورتنج بطلا لكأس مصر للسيدات بعد الفوز على الأهلي

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 20:46

كتب : FilGoal

سبورتنج ضد الأهلي - كرة سلة سيدات - هاجر عامر - رنيم الجداوي

توج فريق سبورتنج بلقب كأس مصر للسيدات لكرة السلة بعد الفوز على الأهلي في النهائي بنتيجة 82-70.

وأقيمت المباراة في صالة حسن مصطفى في السادس من أكتوبر.

وانتهى الربع الأول لصالح الأهلي بنتيجة 25-20، والربع الثاني لصالح الأهلي أيضا بنتيجة 41-35.

أخبار متعلقة:
كرة سلة - الأهلي يعلن قائمته المشاركة في الدوري الإفريقي برباعي أجنبي كرة سلة – لأول مرة منذ 20 سنة.. الزمالك بطلا لكأس مصر بالفوز على الاتصالات كرة سلة – الاتحاد السكندري يحسم المركز الثالث في كأس مصر بالفوز على الأهلي

لكن سبورتنج عاد في الربع الثالث وتفوق بنتيجة 58-54، قبل أن يحسم المباراة لصالحه.

وتأهل سبورتنج للدور النهائي بعد الفوز على هليوبوليس في لقاء نصف النهائي بنتيجة 96-70، بينما تأهل الأهلي للدور ذاته، عقب تخطي الجزيرة في نصف النهائي الآخر بنتيجة 84-68.

وبذلك يكون سبورتنج تفوق على الأهلي أيضا في نهائي كأس السوبر.

وحسم الزمالك كأس مصر للرجال أمس بعد الفوز على الاتصالات.

الأهلي سبورتنج كرة سلة
نرشح لكم
كرة سلة – الاتحاد السكندري يعلن تعيين أشرف توفيق مدربا للفريق انتهت سلة نهائي الكأس سيدات – الأهلي (70)-(82) سبورتنج.. تتويج الفريق السكندري كرة سلة - بعثة الأهلي تصل إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات الدوري الإفريقي كرة سلة - الأهلي يعلن قائمته المشاركة في الدوري الإفريقي برباعي أجنبي كرة سلة – لأول مرة منذ 20 سنة.. الزمالك بطلا لكأس مصر بالفوز على الاتصالات مباشر نهائي كأس السلة – الزمالك (87)-(68) الاتصالات.. الأبيض يحصد اللقب كرة سلة – الاتحاد السكندري يحسم المركز الثالث في كأس مصر بالفوز على الأهلي كرة سلة - للمشاركة بالدوري الإفريقي.. الجارحي رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب
أخر الأخبار
يايسله: كنا نستطيع تسجيل المزيد في فيسيل كوبي 5 دقيقة | سعودي في الجول
كرة طائرة – الأهلي يعلن قائمة فريق الرجال المشاركة في بطولة إفريقيا 12 دقيقة | كرة طائرة
كرة سلة – الاتحاد السكندري يعلن تعيين أشرف توفيق مدربا للفريق 17 دقيقة | كرة سلة
بحضور الخطيب.. الأهلي يفوز على زد 3-1 وديا 34 دقيقة | الدوري المصري
بعد بنزيمة.. الهلال يعلن إصابة سالم الدوسري 45 دقيقة | سعودي في الجول
ضد لاعب من أصول مصرية.. ريال مدريد يتوج بدوري أبطال أوروبا للشباب 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة – الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات ساعة | كرة طائرة
كرة سلة – سبورتنج بطلا لكأس مصر للسيدات بعد الفوز على الأهلي ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 4 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات
/articles/527660/كرة-سلة-سبورتنج-بطلا-لكأس-مصر-للسيدات-بعد-الفوز-على-الأهلي