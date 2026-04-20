الهلال يعلن إصابة بنزيمة في الظهر

أعلن نادي الهلال السعودي إصابة لاعبه كريم بنزيمة في الظهر.

كريم بنزيمة النادي : الهلال الهلال

وأشار النادي إلى أن بنزيمة قد شعر بآلام في أسفل الظهر خلال تدريبات لافريق.

وخضع النجم الفرنسي لجلسة علاجية بعيادة النادي على هامش المران.

وانضم بنزيمة للهلال في شهر يناير الماضي قادما من اتحاد جدة بعد فسخ تعاقده مع الفريق.

وشارك بنزيمة منذ انضمامه للهلال في 8 مباريات وتمكن من تسجيل 8 أهداف وصناعة 4.

وودع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة على يد السد القطري من ربع النهائي بعد الخسارة بركلات الترجيح.

ويستعد الهلال لمواجهة ضمك يوم الثلاثاء 28 أبريل في الجولة 30 من الدوري السعودي.