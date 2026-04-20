أكانجي: فضلت الانتقال لـ إنتر على ميلان

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 19:31

كتب : FilGoal

أوضح مانويل أكانجي لاعب إنتر أنه فضل الانتقال إلى ناديه الحالي على ميلان في الصيف الماضي.

وانضم أكانجي إلى إنتر في الصيف الماضي على سبيل الإعارة قادما من مانشستر سيتي مع أحقية الشراء.

وقال اللاعب السويسري عبر سبورت ميدياست: "تحدثت مع ميلان في الصيف الماضي، لكنني رأيت أن إنتر هو الخيار الأنسب لي، ويبدو أن القرار كان صحيحا، سنرى لاحقا ما سيحدث في المستقبل، الآن أركز على تقديم أفضل أداء".

وأضاف "كريستيان كيفو مدرب قدم الكثير، صنع أجواء إيجابية وساعدنا في اللحظات الصعبة".

وأتم "سيكون أمرا لا يصدق التتويج بلقبين في موسمي الأول، نحاول تحقيق بطولتي الدوري والكأس رغم خيبة أمل دوري أبطال أوروبا، الفريق والمدرب جعلا اندماجي سهلا جدا وأشعر بالراحة".

ويتحول بند أحقية شراء أكانجي إلى إلزامية الشراء حال شارك في 50% من المباريات.

ويستعد إنتر لمواجهة خصمه كومو في المباراة التي ستجمعهما في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا الثلاثاء المقبل على ملعب جيوزيبي مياتزا معقل النيراتزوري.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف.

