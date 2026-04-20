روني: لاعبو ليفربول يهتمون بوداع صلاح وروبرتسون أكثر من الفريق

انتقد واين روني نجم مانشستر يونايتد السابق لاعبي ليفربول بسبب الاهتمام بمحمد صلاح وأندي روبرتسون أكثر من الفريق حسبما يرى.

وقال روني في تصريحات نقلتها صحيفة ميرور: "رؤية لاعبي ليفربول في نهاية مباراة إيفرتون وهم يدفعون محمد صلاح وأندي روبرتسون نحو الجماهير يجعل الأمر يتعلق بهذين اللاعبين أكثر من الفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "الثنائي يستحق توديع كبير، لكني لا أحب ذلك، يجب الانتظار حتى نهاية الموسم".

وفي الدربي الأخير لمحمد صلاح، حقق ليفربول الفوز على إيفرتون بهدفين مقابل هدف، بمباراة أقيمت على ملعب هيل ديكينسون بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهدف صلاح يكون قد وصل إلى هدفه التاسع في مرمى إيفرتون، ليعادل رقم ستيفن جيرارد كالهداف التاريخي لدربي الميرسيسايد.

وتمكن صلاح من التسجيل في مرمى إيفرتون بأول مواجهة جمعت بينهما، بالإضافة إلى المواجهة الأخيرة.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 53 في المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز السادس، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 48 في المرز الثامن.

وكان ليفربول قد أعلن رحيل صلاح وروبرتسون في نهاية الموسم الجاري.