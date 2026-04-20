من الموسم المقبل.. بورنموث يعلن تعيين روزه لتدريب الفريق خلفا لـ إيراولا

أعلن نادي بورنموث تعيين ماركو رزوه كمدير فني للفريق خلفا لأندوني إيراولا.

وكان بورنموث قد أعلن في وقت سابق رحيل إيراولا بنهاية الموسم الحالي.

ويحتل بورنموث المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 بالتساوي مع برينتفورد وتشيلسي.

وأوضح النادي أن المدرب الألماني سيتولى المسؤولية بداية من الموسم المقبل.

وكانت آخر تجربة لروزه لقيادة لايبزيج خلال الفترة من سبتمبر 2022 حتى مارس 2025.

وسبق وأن درب ماركو روزه كل من سالزبورج النمساوي وبوروسيا مونشنجلادباخ وبوروسيا دورتموند وأخيرا لايبزيج.

وقاد روزه هذا الموسم فريق لايبزيج في 38 مباراة بمختلف المسابقات قبل رحيله عن النادي.

ونجح روزه وقتها في تحقيق الفوز بـ 16 مباراة وتعادل 8 مرات بينما خسر 14 مرة.