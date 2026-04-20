القسم الثاني بـ - تأجيل حسم الصعود من تيم والمنيا للجولة الأخيرة

تأجل حسم الصاعد من المجموعة الأولى ب إلى الجولة الأخيرة من دوري القسم الثاني ب إلى دوري المحترفين.

وتأجل الحسم بعد تعادل تيم إف سي مع المنيا بهدفين لكل فريق.

وسيدخل تيم الجولة الأخيرة برصيد 53 نقطة في صدارة جدول الترتيب وبفارق نقطتين عن المنيا صاحب المركز الثاني.

وجاءت نتائج مباريات المجموعة الأولى أ كالتالي:

البداري 0-1 النصر للتعدين.

شباب سوهاج 4-0 الأقصر.

مكادي 1-1 سوهاج.

طهطا 0-0 الألومونيوم.

قوص 1-0 قفط.

ادفو 2-0 المراغة.

وضمن الألومونيوم الصعود لملحق الترقي.

بينما جاءت مباريات المجموعة الأولى ب كالتالي:

ناصر الفكرية 1-1 الإعلاميين.

الفيوم 1-2 ملوي

نجوم مصر 2-0 بني مزار

جولد جيت 1-0 التليفونات

تيم إف سي 2-2 المنيا.

مصر للمقاصة 1-2 كسكادا.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى أ كالتالي:

1- الألومنيوم 64 نقطة.

2- التعدين 55 نقطة.

3- سوهاج 50 نقطة.

4- طهطا 48 نقطة.

5- المدينة 39 نقطة.

6- الأقصر 33 نقطة.

7- مكادي 32 نقطة.

8- شباب قنا 32 نقطة.

9- البداري 29 نقطة.

10- قوص 28 نقطة.

11- مركز شباب سوهاج 27 نقطة.

12- ادفو 22 نقطة

13- مراغة 15 نقطة.

14- قفط 9 نقاط.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى ب كالتالي:

1- تيم 53 نقطة.

2- المنيا 51 نقطة.

3- جولدن جيت 47 نقطة.

4- مصر للمقاصة 46 نقطة.

5- كاسكادا 42 نقطة.

6- الإعلاميين 42 نقطة.

7- تليفونات بني سويف 34 نقطة.

8- سيلا 31 نقطة.

9- ناصر الفكرية 27 نقطة.

10- نجوم مصر 27 نقطة.

11- الفيوم 26 نقطة.

12- ملوي 17 نقطة.

13- بني مزار 15 نقطة.

14- طامية 12 نقطة.