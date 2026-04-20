انتهت أبطال آسيا للنخبة - أهلي جدة (2)-(1) فيسيل كوبي
الإثنين، 20 أبريل 2026 - 18:05
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة أهلي جدة ضد فيسيل كوبي بنصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.
نهاية المباراة
إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.
ق74. جووووول ثااالث لأهلي جدة عن طريق رياض محرز.
ق70. جوووول الثاني للأهلي عن طريق إيفان توني بمتابعة لخروج خاطئ من الحارس.
ق62. جووووول رااائع لأهلي جدة عن طريق جالينو بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.
ق54. العارضة تمنع الثاني لفيسيل كوبي.
ق50. هدف غير محتسب لأهلي جدة عن طريق توني لوجود حالة تسلل.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق46. القائم يمنع التعادل لأهلي جدة برأية من زكريا هوسواي.
ق30. جووووول أول لفيسيل كوبي عن طريق يوشينوري موتو.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل