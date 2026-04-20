إنتر: لا توجد مؤشرات لرحيل باستوني.. وبرشلونة يتحدث ولا يهاتفنا

شدد بييرو أوزيليو المدير الرياضي لإنتر على أنه لا توجد أي مؤشرات لرحيل أليساندرو باستوني لاعب الفريق.

وانتشرت بعض التقارير الإخبارية التي تربط باستوني بالانتقال إلى برشلونة في الصيف المقبل بعد الانتقادات التي تعرض لها الإيطالي.

وقال أوزيليو عبر سبورت ميدياست: " باستوني مرتبط بعقد مع إنتر ولا توجد أي مؤشرات تجعلنا نعتقد بأنه سيرحل".

وأضاف "باستوني إلى برشلونة؟ لا أعلم ما يقولونه في إسبانيا، لكننا راضون عما يقدمه اللاعب للفريق، نحن على ثقة بأنه سيقدم المزيد، إذا كان هناك من يهتم، فهو يعرف أرقام الهواتف، لذا عليه الاتصال وليس التحدث".

وأكمل "لم نقلق أبدا من اختيار كريستيان كيفو كمدير فني للفريق، كنا نؤمن به كثيرا ونعرف صفاته كشخص".

وأتم "ماركو باليسترا لاعب كالياري ممتاز، لكنني متأكد من أنه سيكون مهما لأتالانتا بعد انتهاء إعارته، ثم سنرى ما سيحدث في الانتقالات الصيفية".

وتعرض باستوني للعديد من الانتقادات خلال الفترة الماضية، أولها بعد ادعاء سقوطه أمام يوفنتوس مما كلف البيانكونيري اللعب بـ 10 لاعبين بعد طرد بيير كالولو وفوز النيراتزوري.

وتم الهجوم كثيرا على باستوني حتى وصل الأمر إلى أن جمهور ليتشي في مباراة الفريق بإطلاق صافرات الاستهجان عليه.

وطرد باستوني أمام البوسنة والهرسك في المباراة الحاسمة للتأهل إلى كأس العالم وخسرت إيطاليا بركلات الترجيح ولم تتأهل إلى البطولة للمرة الثالثة تواليا.