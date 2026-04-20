دوري NBA – فوز ليكرز وسبيرز وبوسطن في أولى جولات الأدوار الإقصائية

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 17:20

كتب : FilGoal

ليبرون جيمس

حقق فريق لوس أنجلوس ليكرز الفوز في أول مباريات سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية للقسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكية NBA وذلك أمام فريق هيوستن روكيتس.

وفاز ليكرز على روكيتس بنتيجة 107-98 في مباراة شهدت غياب لوكا دونشيتش نجم ليكرز بسبب الإصابة.

وسجل ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز في المباراة 19 نقطة، وكان أكثر المسجلين من ليكرز لوك كينارد برصيد 27 نقطة.

أخبار متعلقة:
كرة سلة – لأول مرة منذ 20 سنة.. الزمالك بطلا لكأس مصر بالفوز على الاتصالات كرة سلة - الأهلي يعلن قائمته المشاركة في الدوري الإفريقي برباعي أجنبي كرة سلة - بعثة الأهلي تصل إلى المغرب استعدادا لخوض منافسات الدوري الإفريقي

ومن جانب هيوستن روكيتس غاب أيضا النجم كيفين دورانت للإصابة.

وتغلب أوكلاهوما سيتي ثاندرز على فينيكس صنز في أولى جولات سلسلة الفريقين بنتيجة 119-84 في مباراة تألق فيها أوكلاهوما حامل لقب الدوري.

وكالعادة تألق شاي جيلجوس ألكسندر نجم أوكلاهوما وأفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي وسجل 25 نقطة.

وفاز أيضا دنفر ناجيتس على مينيسوتا تمبرولفزز بنتيجة 116-105 في مباراة تألق فيها جمال موري نجم دنفر الذي سجل 30 نقطة.

وأخيرا في القسم الغربي فاز سان أنطونيو سبيرز على بورتلاند تريل بلايزرز 111 – 98.

وتألق فيكتور ويمبانياما نجم سبيرز وسجل 35 نقطة.

في القسم الشرقي فاز بوسطن سيلتيكس على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بنتيجة 123-91، وتألق فيها ثنائي بوسطن جيلن بروان الذي سجل 26 نقطة، وجايسون تايتوم الذي سجل 25 نقطة.

وفاز كليفلاند كافاليرز على تورنتو رابترز بنتيجة 126-113، وفاز أيضا نيويورك نيكس على أتالانتا هوكس بنتيجة 113-102.

وأخيرا حقق أورلاندو ماجيك أكبر مفاجأة حتى الآن بالفوز على متصدر القسم الشرقي ديترويت بيستوينز بنتيجة 112-101.

كرة سلة ليبرون جيمس دوري NBA
نرشح لكم
كرة سلة – سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر بالفوز على الجزيرة دوري NBA – نهاية موسم ستيفن كيري وجولدن ستيت.. وتحديد كل مواجهات الأدوار الإقصائية دوري NBA – تعرف على جميع مواجهات الأدوار الإقصائية سلة – إقامة نهائيات دوري NBA jr في مصر دوري NBA - بسبب رفضه دعم المثليين.. شيكاغو بولز يفسخ عقده مع جايدين آيفي دوري NBA - كاتب التاريخ في مهمة جديدة مع ليبرون جيمس دوري NBA - بام أديبايو يسجل 83 نقطة في ليلة تاريخية ويعبر كوبي براينت دوري NBA – جايسون تايتوم يعود ويشارك بعد تعافيه من إصابة وتر أكيليس
أخر الأخبار
من الموسم المقبل.. بورنموث يعلن تعيين روزه لتدريب الفريق خلفا لـ إيراولا 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
الأهلي يعلن مقاطعة قناة مودرن واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها 14 دقيقة | الدوري المصري
"أسوأ من تعاملت معهم في حياتي".. عبد الرحمن شيكا يهاجم إدارة مودرن سبورت 19 دقيقة | الدوري المصري
القسم الثاني بـ - تأجيل حسم الصعود من تيم والمنيا للجولة الأخيرة 21 دقيقة | القسم الثاني
مباشر سلة نهائي الكأس سيدات – الأهلي (25)-(20) سبورتنج 31 دقيقة | كرة سلة
مباشر أبطال آسيا للنخبة - أهلي جدة (0)-(1) فيسيل كوبي.. جوووووول أول 52 دقيقة | آسيا
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى الزمالك ضد الإعلامية ياسمين عز بعد اعتذارها للنادي 52 دقيقة | الدوري المصري
إنتر: لا توجد مؤشرات لرحيل باستوني.. وبرشلونة يتحدث ولا يهاتفنا 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 4 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات
/articles/527643/دوري-nba-فوز-ليكرز-وسبيرز-وبوسطن-في-أولى-جولات-الأدوار-الإقصائية