دوري NBA – فوز ليكرز وسبيرز وبوسطن في أولى جولات الأدوار الإقصائية

حقق فريق لوس أنجلوس ليكرز الفوز في أول مباريات سلسلة الدور الأول من الأدوار الإقصائية للقسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكية NBA وذلك أمام فريق هيوستن روكيتس.

وفاز ليكرز على روكيتس بنتيجة 107-98 في مباراة شهدت غياب لوكا دونشيتش نجم ليكرز بسبب الإصابة.

وسجل ليبرون جيمس نجم لوس أنجلوس ليكرز في المباراة 19 نقطة، وكان أكثر المسجلين من ليكرز لوك كينارد برصيد 27 نقطة.

ومن جانب هيوستن روكيتس غاب أيضا النجم كيفين دورانت للإصابة.

وتغلب أوكلاهوما سيتي ثاندرز على فينيكس صنز في أولى جولات سلسلة الفريقين بنتيجة 119-84 في مباراة تألق فيها أوكلاهوما حامل لقب الدوري.

وكالعادة تألق شاي جيلجوس ألكسندر نجم أوكلاهوما وأفضل لاعب في الدوري الموسم الماضي وسجل 25 نقطة.

وفاز أيضا دنفر ناجيتس على مينيسوتا تمبرولفزز بنتيجة 116-105 في مباراة تألق فيها جمال موري نجم دنفر الذي سجل 30 نقطة.

وأخيرا في القسم الغربي فاز سان أنطونيو سبيرز على بورتلاند تريل بلايزرز 111 – 98.

وتألق فيكتور ويمبانياما نجم سبيرز وسجل 35 نقطة.

في القسم الشرقي فاز بوسطن سيلتيكس على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز بنتيجة 123-91، وتألق فيها ثنائي بوسطن جيلن بروان الذي سجل 26 نقطة، وجايسون تايتوم الذي سجل 25 نقطة.

وفاز كليفلاند كافاليرز على تورنتو رابترز بنتيجة 126-113، وفاز أيضا نيويورك نيكس على أتالانتا هوكس بنتيجة 113-102.

وأخيرا حقق أورلاندو ماجيك أكبر مفاجأة حتى الآن بالفوز على متصدر القسم الشرقي ديترويت بيستوينز بنتيجة 112-101.