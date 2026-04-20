ماركا: كامافينجا يرفض فكرة الرحيل عن ريال مدريد

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 17:14

كتب : FilGoal

يرفض إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد فكرة الرحيل عن النادي.

ويأتي ذلك مع ربط اسمه بأكثر من نادي خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت صحيفة ماركا أن إدواردو كامافينجا لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد رغم الشائعات التي ربطته بالمغادرة.

أخبار متعلقة:
ريال مدريد يعلن إصابة أسينسيو بالتهاب في الأمعاء رومانو: أتلتيكو مدريد يسعى لتخفيض سعر نيكو جونزاليس رغم بند الشراء رئيس أتلتيكو مدريد: تصريحات لابورتا حول التحكيم؟ أتفهم أن الإقصاء كان صعبا عليهم اجتماع مرتقب في ريال مدريد لتحديد مستقبل أربيلوا

ويعيش اللاعب الفرنسي فترة صعبة هذا الموسم، بسبب الإصابات وتراجع مستواه، إلى جانب طرده الأخير في مواجهة بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن كامافينجا تأثر بشدة عقب الطرد، ولم يتمالك دموعه بعد المباراة.

ورغم ذلك، لا ينوي اللاعب الاستسلام أو الرحيل، ويتمسك بالاستمرار مع ريال مدريد واستعادة مستواه.

وعانى كامافينجا من عدة إصابات خلال الموسم، بينها مشكلات عضلية وأخرى في الكاحل، إضافة إلى أزمة صحية أبعدته عن بعض المباريات.

ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على فرصة خلال المباريات المتبقية من الدوري، من أجل استعادة ثقته والظهور بشكل أفضل.

ويأمل كامافينجا في استعادة مكانه داخل الفريق وكسب ثقة الجماهير خلال الفترة المقبلة.

جارسيا: سنقيم الممر الشرفي لأي منافس.. والتحكيم لا يتحمل وحده مسؤولية وداع دوري الأبطال قد تكون مواجهة حسم اللقب.. رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد الكلاسيكو تقرير: جلسة في برشلونة لحسم صفقتي باستوني وألفاريز موندو ديبورتيفو: كريستنسن يرفض عرض برشلونة الأول للتجديد مؤتمر أربيلوا: حرمونا من التأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا.. ومستقبلي لا يقلقني رومانو: أتلتيكو مدريد يسعى لتخفيض سعر نيكو جونزاليس رغم بند الشراء لورينتي: أخفقنا ولكن الأوقات السعيدة قادمة سيميوني: جماهيرنا بحاجة للفوز وليس الرسائل.. ونشعر بألم كبير
الأهلي يعلن مقاطعة قناة مودرن واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها 36 ثاتيه | الدوري المصري
"أسوأ من تعاملت معهم في حياتي".. عبد الرحمن شيكا يهاجم إدارة مودرن سبورت 5 دقيقة | الدوري المصري
القسم الثاني بـ - تأجيل حسم الصعود من تيم والمنيا للجولة الأخيرة 7 دقيقة | القسم الثاني
مباشر سلة نهائي الكأس سيدات – الأهلي (2)-(5) سبورتنج.. انطلاق المباراة 17 دقيقة | كرة سلة
مباشر أبطال آسيا للنخبة - أهلي جدة (0)-(0) فيسيل كوبي.. بداية المباراة 39 دقيقة | آسيا
الأعلى للإعلام يحفظ شكوى الزمالك ضد الإعلامية ياسمين عز بعد اعتذارها للنادي 39 دقيقة | الدوري المصري
إنتر: لا توجد مؤشرات لرحيل باستوني.. وبرشلونة يتحدث ولا يهاتفنا 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
الشروق التونسية: مدرب الترجي مهدد بالإيقاف بسبب تصريحاته ضد حكم صنداونز 46 دقيقة | الكرة الإفريقية
