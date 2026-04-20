ماركا: كامافينجا يرفض فكرة الرحيل عن ريال مدريد

يرفض إدواردو كامافينجا لاعب وسط ريال مدريد فكرة الرحيل عن النادي.

ويأتي ذلك مع ربط اسمه بأكثر من نادي خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت صحيفة ماركا أن إدواردو كامافينجا لا يفكر في الرحيل عن ريال مدريد رغم الشائعات التي ربطته بالمغادرة.

ويعيش اللاعب الفرنسي فترة صعبة هذا الموسم، بسبب الإصابات وتراجع مستواه، إلى جانب طرده الأخير في مواجهة بايرن ميونيخ بدوري أبطال أوروبا.

وأوضح التقرير أن كامافينجا تأثر بشدة عقب الطرد، ولم يتمالك دموعه بعد المباراة.

ورغم ذلك، لا ينوي اللاعب الاستسلام أو الرحيل، ويتمسك بالاستمرار مع ريال مدريد واستعادة مستواه.

وعانى كامافينجا من عدة إصابات خلال الموسم، بينها مشكلات عضلية وأخرى في الكاحل، إضافة إلى أزمة صحية أبعدته عن بعض المباريات.

ومن المنتظر أن يحصل اللاعب على فرصة خلال المباريات المتبقية من الدوري، من أجل استعادة ثقته والظهور بشكل أفضل.

ويأمل كامافينجا في استعادة مكانه داخل الفريق وكسب ثقة الجماهير خلال الفترة المقبلة.