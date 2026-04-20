تقرير: جلسة في برشلونة لحسم صفقتي باستوني وألفاريز

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 14:17

كتب : FilGoal

هانز فليك - خوان لابورتا

يواصل برشلونة بحثه عن تدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية.

ويعتبر الثنائي جوليان ألفاريز وأليساندرو باستوني الأبرز في قائمة رغبات برشلونة للتدعيم الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة حدد هدفين رئيسيين لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

أخبار متعلقة:
موندو ديبورتيفو: كريستنسن يرفض عرض برشلونة الأول للتجديد بعد تعافيه من الإصابة.. حمزة عبد الكريم على مقاعد بدلاء شباب برشلونة ضد كورنيا برشلونة لـ في الجول: حمزة عبد الكريم تعافى من الإصابة وجاهز لمباراة كورنيا تيباس: برشلونة يسير في الطريق الصحيح للعودة لقاعدة 1:1

وأوضح التقرير أن النادي يسعى للتعاقد مع مهاجم صريح ومدافع أعسر، حيث يتصدر القائمة كل من جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد، وأليساندرو باستوني مدافع إنتر.

ومن المنتظر أن يحسم برشلونة موقفه النهائي بعد جلسة مرتقبة بين المدرب هانز فليك والإدارة، لتحديد خطة الفريق للموسم الجديد.

ويفضل اللاعبان فكرة الانتقال إلى برشلونة، رغم صعوبة إتمام الصفقتين بسبب أهميتهما مع فريقيهما.

ويمتلك ألفاريز عروضا من عدة أندية، أبرزها أرسنال وباريس سان جيرمان، لكنه يضع برشلونة كخيار أول.

ويرى النادي الكتالوني أن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيكون خطوة لتعويض روبرت ليفاندوفسكي، مع تحديد سقف مالي للصفقة.

في المقابل، يبدو موقف باستوني أكثر مرونة، حيث قد تصل قيمة الصفقة إلى ما بين 70 و80 مليون يورو.

ويرحب المدافع الإيطالي بالانتقال إلى برشلونة، ويفضل الرحيل للنادي الكتالوني فقط، أو الاستمرار مع إنتر.

برشلونة ألفاريز باستوني
نرشح لكم
"المدير الرياضي سيقول شيئا يسكت الجميع".. كوناتي يعلن استمراره مع ليفربول حارس ليفربول: سأعود قريبا.. شكرا على دعمكم موندو ديبورتيفو: كريستنسن يرفض عرض برشلونة الأول للتجديد روبرتسون يكشف كواليس حواره مع صلاح قبل مواجهة إيفرتون مؤتمر أربيلوا: حرمونا من التأهل لنصف نهائي أبطال أوروبا.. ومستقبلي لا يقلقني سباليتي: يوفنتوس على الطريق الصحيح.. وعلينا الاستمرار رغم الضغط "الأمر لم يعد بيدي".. سوبوسلاي يكشف تفاصيل تجديد عقده مع ليفربول بعد صعود كوفنتري لـ الدوري الإنجليزي.. لامبارد يتوج بأفضل مدرب في شامبيونشيب
أخر الأخبار
قناة مودرن: كامل التقدير لمحمود الخطيب.. ومصدر معلوماتنا عضو مجلس إدارة 50 دقيقة | الدوري المصري
"المدير الرياضي سيقول شيئا يسكت الجميع".. كوناتي يعلن استمراره مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
حارس ليفربول: سأعود قريبا.. شكرا على دعمكم ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: كريستنسن يرفض عرض برشلونة الأول للتجديد ساعة | الدوري الإسباني
روبرتسون يكشف كواليس حواره مع صلاح قبل مواجهة إيفرتون ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب اتحاد العاصمة: نهائي الكونفدرالية ضد الزمالك لن يكون سهلا على الفريقين 2 ساعة | الكرة الإفريقية
تقرير: زيادة مقاعد السعودية واليابان.. توزيع جديد للأندية المشاركة في بطولات آسيا 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 4 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات
/articles/527634/تقرير-جلسة-في-برشلونة-لحسم-صفقتي-باستوني-وألفاريز