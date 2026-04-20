تقرير: جلسة في برشلونة لحسم صفقتي باستوني وألفاريز

يواصل برشلونة بحثه عن تدعيم صفوف الفريق الموسم المقبل قبل انطلاق سوق الانتقالات الصيفية.

جوليان ألفاريز النادي : أتلتيكو مدريد أليساندرو باستوني النادي : إنتر برشلونة

ويعتبر الثنائي جوليان ألفاريز وأليساندرو باستوني الأبرز في قائمة رغبات برشلونة للتدعيم الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن برشلونة حدد هدفين رئيسيين لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح التقرير أن النادي يسعى للتعاقد مع مهاجم صريح ومدافع أعسر، حيث يتصدر القائمة كل من جوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد، وأليساندرو باستوني مدافع إنتر.

ومن المنتظر أن يحسم برشلونة موقفه النهائي بعد جلسة مرتقبة بين المدرب هانز فليك والإدارة، لتحديد خطة الفريق للموسم الجديد.

ويفضل اللاعبان فكرة الانتقال إلى برشلونة، رغم صعوبة إتمام الصفقتين بسبب أهميتهما مع فريقيهما.

ويمتلك ألفاريز عروضا من عدة أندية، أبرزها أرسنال وباريس سان جيرمان، لكنه يضع برشلونة كخيار أول.

ويرى النادي الكتالوني أن التعاقد مع المهاجم الأرجنتيني سيكون خطوة لتعويض روبرت ليفاندوفسكي، مع تحديد سقف مالي للصفقة.

في المقابل، يبدو موقف باستوني أكثر مرونة، حيث قد تصل قيمة الصفقة إلى ما بين 70 و80 مليون يورو.

ويرحب المدافع الإيطالي بالانتقال إلى برشلونة، ويفضل الرحيل للنادي الكتالوني فقط، أو الاستمرار مع إنتر.