حارس ليفربول: سأعود قريبا.. شكرا على دعمكم

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 14:01

كتب : FilGoal

جيروجي ماماردشفيلي - ليفربول

تحدث جيورجي مامارداشفيلي حارس مرمى ليفربول، لأول مرة بعد إصابته أمام إيفرتون.

وحقق ليفربول فوزًا قاتلا أمام إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، بهدفين لهدف، في الجولة الـ 33 من الدوري الإنجليزي

وتعرض ماماردشفيلي لإصابة في الدقيقة 54 بعد اصطدامه بـ بيتو مهاجم إيفرتون في كرة هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وغادر حارس ليفربول وحل فريدي وودمان الحارس الثالث بدلا منه.

وكتب مامارداشفيلي عبر حسابه على إنستجرام "الحمد لله، كل شيء على ما يرام. شكرًا جزيلًا لكم جميعًا على دعمكم ومساندتكم لي، سأعود قريبًا."

وأضاف "فوز كبير في الديربي وحصد ثلاث نقاط."

ورفع ليفربول رصيده إلى 55 نقطة في المركز الخامس المؤهل لدوري الأبطال مبتعدا عن ملاحقه تشيلسي السادس بفارق 7 نقاط قبل 5 جولات من النهاية.

وانضم مامارداشفيلي مطلع هذا الموسم إلى ليفربول قادما من فالنسيا الإسباني.

ولعب الحارس الجورجي صاحب الـ 25 عاما، هذا الموسم 18 مباراة في كافة البطولات.

واستقبلت شباك مامارداشفيلي 29 هدفا، فيما خرج بشباك نظيفة في 4 مباريات.

