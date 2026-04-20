موندو ديبورتيفو: كريستنسن يرفض عرض برشلونة الأول للتجديد

رفض أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة عرض النادي الكتالوني الأول للتجديد.

وينتهي عقد اللاعب بنهاية الموسم الجاري، ما يمنحه أحقية التفاوض مع أي ناد منذ يناير الماضي.

وكشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن أندرياس كريستنسن مدافع برشلونة رفض العرض الأول المقدم له لتجديد عقده مع النادي.

وأوضح التقرير أن برشلونة قدّم عرضا بتخفيض كبير في راتب اللاعب، مع عقد لمدة موسم واحد فقط، إضافة إلى خيار التمديد لموسم آخر بشروط.

ورغم رفض العرض، لا يزال كريستنسن يفضل الاستمرار مع برشلونة، وطلب من وكيله مواصلة التفاوض للوصول إلى اتفاق.

ويحظى المدافع الدنماركي بثقة المدرب هانز فليك، لكن إدارة النادي تشترط تخفيض راتبه بسبب سجل إصاباته في الفترة الأخيرة.

ويغيب كريستنسن حاليا بسبب إصابة في الركبة، ويأمل في العودة خلال المباريات الأخيرة من الموسم.

وشارك اللاعب في 97 مباراة بقميص برشلونة منذ انضمامه في 2022.