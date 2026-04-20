مدرب اتحاد العاصمة: نهائي الكونفدرالية ضد الزمالك لن يكون سهلا على الفريقين

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 13:38

كتب : FilGoal

أولمبيك آسفي - اتحاد العاصمة

يؤمن لامين نداي المدير الفني لفريق اتحاد العاصمة الجزائري أن نهائي الكونفدرالية ضد الزمالك لن يكون سهلا على الطرفين.

وتعادل اتحاد العاصمة مع منافسه أولمبيك آسفي بهدف لكل فريق في نصف نهائي الكونفدرالية وتأهل إلى النهائي مستفيدا بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف في الجزائر.

وقال لامين نداي مدرب اتحاد العاصمة عبر صحيفة النهار الجزائرية: "حققنا تأهلا مستحقا أمام أولمبيك آسفي رغم الظروف التي واجهناها".

وأوضح "التوقفات العديدة خلال المباراة تسببت في فقدان اللاعبين لتركيزهم نوعا ما، لكن المهم أننا حققنا هدفنا بالتأهل للنهائي".

واختتم نداي تصريحاته "نهائي الكونفدرالية ضد الزمالك لن يكون سهلا على الفريقين، وسنحضر بالشكل المطلوب".

وشهدت المباراة قبل بدايتها أحداث شغب بعد اقتحام جماهير الفريقين أرض الملعب وحدوث اشتباكات بينهما قبل أن يتدخل الأمن.

وتم تأجيل انطلاق المباراة لمدة ساعة و20 دقيقة بسبب هذه الأحداث.

وللمرة الثانية في تاريخه، يتمكن اتحاد العاصمة من التأهل إلى النهائي.

وتأهل اتحاد العاصمة إلى النهائي من قبل في موسم 2022-2023 وتوج بالبطولة على حساب يانج أفريكانز.

ويواجه الزمالك خصمه اتحاد العاصمة في النهائي يومي 9 و16 مايو، وستقام مباراة الذهاب في الجزائر، على أن تلعب الإياب على استاد القاهرة.

