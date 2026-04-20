"الأمر لم يعد بيدي".. سوبوسلاي يكشف تفاصيل تجديد عقده مع ليفربول

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 12:06

كتب : Filgoal Team

كشفت دومينيك سوبوسلاي عن مستجدات مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول.

وينتهي عقد لاعب الوسط المجري مع ليفربول في صيف 2028.

وقال سوبوسلاي في تصريحات نقلتها ذا أثلتيك "لم نحرز أي تقدم يذكر في المفاوضات ، ولا أستطيع الإدلاء بأي جديد بخصوص وضع عقدي، لا يزال أمامنا الكثير من المباريات، وأنا أركز على ذلك."

أخبار متعلقة:
وأضاف "ينتهي عقدي في عام 2028، لذا فأنا مستعد للعب كل يوم وكل أسبوع، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث."

وأكمل "بالتأكيد أرى نفسي هنا على المدى الطويل، لكن الأمر لم يعد بيدي، أنا أحب التواجد هنا، أحب الجماهير، عائلتي سعيدة."

وتابع "أنا في غاية الاسترخاء، أمامنا خمس مباريات، بعد ذلك سأرتاح فترة طويلةً بعد انتهاء فترة التوقف الدولي، ثم سنرى ما سيحدث"

وحقق ليفربول فوزا قاتلا على حساب إيفرتون في دربي ميرسيسايد بهدفين لهدف وحيد.

وسجل فيرجيل فان دايك هدف الفوز لليفربول في الوقت بدل الضائع من رأسية بعد ركلة ركنية نفذها سوبوسلاي.

وعن ذلك الهدف، قال سوبوسلاي "كان شعورًا رائعًا، تدربنا على الكرات الثابتة أمس، وضعتها في الحسبان وتمنيت أن يحسمها فيرجيل وكوناتي."

وأكمل "لا يُمكننا أن نطلب أكثر من الفوز، نحن سعداء لبعضنا البعض، وللجماهير أيضاً، لأننا نُدرك تماماً ما يعنيه هذا الفوز لهم."

وأتم "الفوز يُغيّر الأجواء دائماً، لكن علينا أن نبقى متواضعين ونواصل العمل الجاد. علينا أن نُواصل الكفاح من أجل التأهل لدوري أبطال أوروبا، وهناك مباريات صعبة تنتظرنا."

ويحتل ليفربول المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة بفارق 3 نقاط خلف أستون فيلا صاحب المركز الرابع.

وانضم سوبوسلاي إلى ليفربول قادما من لايبزيج في صيف 2023.

ولعب نجم وسط ليفربول 48 مباراة هذا الموسم في كافة البطولات، سجل 12 هدفا، وصنع 9.

ليفربول الدوري الإنجليزي سوبوسلاي
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527625/الأمر-لم-يعد-بيدي-سوبوسلاي-يكشف-تفاصيل-تجديد-عقده-مع-ليفربول