تقرير: الدوري المغربي لن ينتهي قبل كأس العالم.. وأزمة لتحديد المتأهلين قاريا

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 11:38

كتب : FilGoal

الوداد ضد الرجاء

يواجه الاتحاد المغربي لكرة القدم أزمة بعد التأكد من استحالة إنهاء مسابقة الدوري قبل كأس العالم.

واختتمت منافسات الدور الأول من الدوري المغربي ويتبقى 15 جولة مقبلة على نهاية المسابقة.

واختتمت منافسات الدور الأول من الدوري المغربي ويتبقى 15 جولة مقبلة على نهاية المسابقة.

وأشار التقرير إلى أن الخطة حاليا إقامة جولة كل 3 أيام حتى مع دخول منتخب المغرب لمعسكر الإعداد لكأس العالم.

وبذلك يتبقى 5 جولات فقط عند افتتاح كأس العالم 13 يونيو المقبل.

بينما سيتم خوض آخر 5 جولات من الدوري عقب نهاية كأس العالم، ولكن تكمن المشكلة الحالية في تحديد ممثلي المغرب بالبطولات القارية بدوري الأبطال والكونفدرالية.

ولم تتضح الرؤية بشأن آلية تحديد المتأهلين قاريا سواء باعتماد نتائج الموسم السابق أم نتائج الدور الأول.

ويحتل المغرب الفاسي صدارة ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 15 مباراة وبفارق نقطة واحدة فقط عن كل من الجيش الملكي والوداد والرجاء.

وللجيش الملكي مباراة مؤجلة بعد خوضه منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الجيش الملكي في بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي.

الوداد الرجاء الدوري المغربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 3 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 4 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات
/articles/527624/تقرير-الدوري-المغربي-لن-ينتهي-قبل-كأس-العالم-وأزمة-لتحديد-المتأهلين-قاريا