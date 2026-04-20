تقرير: الدوري المغربي لن ينتهي قبل كأس العالم.. وأزمة لتحديد المتأهلين قاريا

يواجه الاتحاد المغربي لكرة القدم أزمة بعد التأكد من استحالة إنهاء مسابقة الدوري قبل كأس العالم.

واختتمت منافسات الدور الأول من الدوري المغربي ويتبقى 15 جولة مقبلة على نهاية المسابقة.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية عن أزمة تواجه الاتحاد المغربي بعد تأكد استحالة إنهاء مسابقة الدوري قبل كأس العالم.

وأشار التقرير إلى أن الخطة حاليا إقامة جولة كل 3 أيام حتى مع دخول منتخب المغرب لمعسكر الإعداد لكأس العالم.

وبذلك يتبقى 5 جولات فقط عند افتتاح كأس العالم 13 يونيو المقبل.

بينما سيتم خوض آخر 5 جولات من الدوري عقب نهاية كأس العالم، ولكن تكمن المشكلة الحالية في تحديد ممثلي المغرب بالبطولات القارية بدوري الأبطال والكونفدرالية.

ولم تتضح الرؤية بشأن آلية تحديد المتأهلين قاريا سواء باعتماد نتائج الموسم السابق أم نتائج الدور الأول.

ويحتل المغرب الفاسي صدارة ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة من 15 مباراة وبفارق نقطة واحدة فقط عن كل من الجيش الملكي والوداد والرجاء.

وللجيش الملكي مباراة مؤجلة بعد خوضه منافسات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الجيش الملكي في بلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي.