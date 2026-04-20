في مباراة درامية.. اتحاد العاصمة يتخطى آسفي ليواجه الزمالك بنهائي الكونفدرالية
الإثنين، 20 أبريل 2026 - 00:53
كتب : محمد رؤوف
تعادل اتحاد العاصمة مع منافسه أولمبيك آسفي بهدف لكل فريق في نصف نهائي الكونفدرالية وتأهل إلى النهائي مستفيدا بقاعدة الهدف خارج الأرض.
وأقيمت المباراة على ملعب المسيرة الخضراء في المغرب.
وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف في الجزائر.
وسجل أحمد خالدي هدف اتحاد العاصمة، بينما أحرز موسى كونيه هدف أولمبيك آسفي.
وشهدت المباراة قبل بدايتها أحداث شغب بعد اقتحام جماهير الفريقين أرض الملعب وحدوث اشتباكات بينهما قبل أن يتدخل الأمن.
وتم تأجيل انطلاق المباراة لمدة ساعة و20 دقيقة بسبب هذه الأحداث.
وللمرة الثانية في تاريخه، يتمكن اتحاد العاصمة من التأهل إلى النهائي.
وتأهل اتحاد العاصمة إلى النهائي من قبل في موسم 2022-2023 وتوج بالبطولة على حساب يانج أفريكانز.
ويواجه الزمالك خصمه اتحاد العاصمة في النهائي يومي 9 و16 مايو، وستقام مباراة الذهاب في الجزائر، على أن تلعب الإياب على استاد القاهرة.
وصف المباراة
اللقاء كان متوازنا منذ البداية وتبادل الفريقان الهجمات لكن دون خطورة.
وفي الدقيقة 32 سدد عماد سربوت لاعب أولمبيك آسفي كرة خطيرة ترتفع أعلى المرمى قليلا.
وبعد 10 دقائق أهدر براهيم بن زازا لاعب اتحاد العاصمة فرصة خطيرة أمام المرمى الخالي.
وحصل اتحاد العاصمة على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد لمسة يد على مدافع أولمبيك آسفي ونفذها خالدي بنجاح.
وفي الدقيقة 59 سدد مهاجم آسفي كرة خطيرة تصدى لها أسامة بن بوط حارس مرمى اتحاد العاصمة.
واستطاع موسى كونيه لاعب أولمبيك آسفي تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75 من رأسية.
وحاول أولمبيك آسفي من تسجيل الهدف الثاني لخطف بطاقة التأهل إلى النهائي إلا أنه لم يستطع حتى بعد احتساب الحكم 19 دقيقة وقت بدل من الضائع.