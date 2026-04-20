في مباراة درامية.. اتحاد العاصمة يتخطى آسفي ليواجه الزمالك بنهائي الكونفدرالية

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 00:53

كتب : محمد رؤوف

أحمد خالدي - اتحاد العاصمة

تعادل اتحاد العاصمة مع منافسه أولمبيك آسفي بهدف لكل فريق في نصف نهائي الكونفدرالية وتأهل إلى النهائي مستفيدا بقاعدة الهدف خارج الأرض.

وأقيمت المباراة على ملعب المسيرة الخضراء في المغرب.

وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف في الجزائر.

أولمبيك آسفي: جماهير اتحاد العاصمة هاجمت المنظمين بالكراسي دون سبب تقرير: قبل مواجهة الوداد.. طارق مصطفى يقترب من قيادة أولمبيك آسفي أولمبيك آسفي: أخفينا العلم المغربي في الجزائر داخل ثلاجة صغيرة حلم دوري أبطال إفريقيا يبتعد.. الوداد يتعثر أمام أولمبيك آسفي بتعادل خامس على التوالي

وسجل أحمد خالدي هدف اتحاد العاصمة، بينما أحرز موسى كونيه هدف أولمبيك آسفي.

وشهدت المباراة قبل بدايتها أحداث شغب بعد اقتحام جماهير الفريقين أرض الملعب وحدوث اشتباكات بينهما قبل أن يتدخل الأمن.

وتم تأجيل انطلاق المباراة لمدة ساعة و20 دقيقة بسبب هذه الأحداث.

وللمرة الثانية في تاريخه، يتمكن اتحاد العاصمة من التأهل إلى النهائي.

وتأهل اتحاد العاصمة إلى النهائي من قبل في موسم 2022-2023 وتوج بالبطولة على حساب يانج أفريكانز.

ويواجه الزمالك خصمه اتحاد العاصمة في النهائي يومي 9 و16 مايو، وستقام مباراة الذهاب في الجزائر، على أن تلعب الإياب على استاد القاهرة.

وصف المباراة

اللقاء كان متوازنا منذ البداية وتبادل الفريقان الهجمات لكن دون خطورة.

وفي الدقيقة 32 سدد عماد سربوت لاعب أولمبيك آسفي كرة خطيرة ترتفع أعلى المرمى قليلا.

وبعد 10 دقائق أهدر براهيم بن زازا لاعب اتحاد العاصمة فرصة خطيرة أمام المرمى الخالي.

وحصل اتحاد العاصمة على ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول بعد لمسة يد على مدافع أولمبيك آسفي ونفذها خالدي بنجاح.

وفي الدقيقة 59 سدد مهاجم آسفي كرة خطيرة تصدى لها أسامة بن بوط حارس مرمى اتحاد العاصمة.

واستطاع موسى كونيه لاعب أولمبيك آسفي تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 75 من رأسية.

وحاول أولمبيك آسفي من تسجيل الهدف الثاني لخطف بطاقة التأهل إلى النهائي إلا أنه لم يستطع حتى بعد احتساب الحكم 19 دقيقة وقت بدل من الضائع.

الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي خبر في الجول - بعد حسام حسن.. مجدي عبد العاطي يشكو مودرن سبورت خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة السادسة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري خدمة في الجول - طرح تذاكر الجولة الثالثة من الدوري المصري.. وأسعار قمة الزمالك وبيراميدز بنفس النتيجة.. زد وغزل المحلة ينتصران على مودرن والكهرباء الأهلي يتوج بلقب دوري الجمهورية مواليد 2007
بعد صعود كوفنتري لـ الدوري الإنجليزي.. لامبارد يتوج بأفضل مدرب في شامبيونشيب ساعة | الكرة الأوروبية
تامر وأكرم وإبراهيم فايق وشيكابالا وبركات يجتمعون في إعلان شيبسي لـ كأس العالم 2026 ساعة | في المونديال
الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
في مباراة درامية.. اتحاد العاصمة يتخطى آسفي ليواجه الزمالك بنهائي الكونفدرالية ساعة | الكرة المصرية
رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية 2 ساعة | الدوري المصري
أولمبيك آسفي: جماهير اتحاد العاصمة هاجمت المنظمين بالكراسي دون سبب 2 ساعة | الكرة الإفريقية
علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي 2 ساعة | الدوري المصري
العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين 2 ساعة | الكرة الأوروبية
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 3 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 4 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات
