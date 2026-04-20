العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين

الإثنين، 20 أبريل 2026 - 00:07

كتب : إسلام أحمد

توج ألكمار بلقب كأس هولندا متفوقا على نميخين بنتيجة 5-1 في المباراة النهائية.

وحقق ألكمار اللقب لأول مرة منذ 2012-13 وللمرة الخامسة في تاريخه.

فيما خسر نميخين لقب الكأس للمرة السادسة والثانية في آخر 3 مواسم.

ودخل نميخين اللقاء وهو مدعوما بنتائجه في الدوري الهولندي التي قادته لاحتلال المركز الثالث على حساب ألكمار وأياكس وتيفنتي.

الفريق عُرف بخطته "العشوائية" والتي جعلت 16 لاعبا يسجلون هدفا واحدا على الأقل للفريق هذا الموسم ومنافسا على بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه.

وانتهى الشوط الأول بهدف عن طريق ميس دي ويت في الدقيقة 32 لألكمار.

وفي الشوط الثاني ضاعف سفين ميجانانس تقدم ألكمار في الدقيقة 67.

ثم أضاف بيير كوبمينيرس الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وقلص كوكي أوجاوا الفارق بهدف في الدقيقة 78، وسجل كييس رابع أهداف ألكمار في الدقيقة 90+1.

واختتم تروي باروت مهرجان أهداف ألكمار بالهدف الخامس في الدقيقة 90+5.

يذكر أن إيندهوفن حسم الدوري الهولندي مبكرا قبل 5 جولات على النهاية.

