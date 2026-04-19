جيسوس: نتعامل بجدية مع دوري أبطال آسيا 2

شدد جورجي جيسوس المدير الفني للنصر أن فريقه يتعامل بجدية مع بطولة دوري أبطال آسيا 2.

وقاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بعد تحقيق فوز كاسح على الوصل الإماراتي بنتيجة 4-0.

وقال المدرب البرتغالي خلال المؤتمر الصحفي: "الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 يعد إنجازا بحد ذاته، التأهل إلى النهائي سيكون أفضل".

وأضاف "الأجواء داخل المجموعة إيجابية دائما، هذا يمنحنا شعورا جيدا ويزيد من ثقتنا قبل خوض المواجهة المهمة".

وأتم "الفريق يتعامل مع البطولة بجدية منذ بدايتها، نستطيع المنافسة حتى في ظل بعض العناصر الأجنبية".

وحسم النصر تأهله من الشوط الأول بفضل تسجيل ثلاثية في أول 26 دقيقة من عمر اللقاء.

وتقام مباريات القسم الغربي من المسابقة بنظام التجمع في الإمارات كما في دوري أبطال آسيا النخبة التي تقام في السعودية.

وينتظر العالمي الفائز من مباراة الأهلي القطري والحسين أربد الأردني.

وستقام المباراة يوم 22 أبريل الجاري، وسيتأهل الفائز من نصف النهائي لمواجهة جامبا أوساكا الياباني في النهائي يوم 16 مايو المقبل.