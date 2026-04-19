ثاني أسرع الأهداف منذ قرابة الـ 4 أعوام.. ديفيد يقود يوفنتوس للفوز على بولونيا

قاد جوناثان ديفيد لاعب يوفنتوس فريقه للفوز على منافسه بولونيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة 33 ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وسجل جوناثان ديفيد وخيفرين تورام ثنائية البيانكونيري.

وتمكن جوناثان ديفيد من تسجيل ثاني أسرع هدف ليوفنتوس على ملعبه إذ أحرزه بعد دقيقة و29 ثانية منذ هدف دوشان فلاهوفيتش في شباك روما يوم 27 أغسطس 2022 بعد دقيقة و17 ثانية.

ويعد هذا الفوز هو الثالث على التوالي للسيدة العجوز بعد الانتصار على جنوى وأتالانتا.

ولم تهتز شباك يوفنتوس أبدا خلال هذه المباريات.

وللمباراة الثانية تواليا لم يسجل بولونيا أي هدف، إذ خسر من أستون فيلا في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي 4-0 والآن يوفنتوس.

وافتتح ديفيد النتيجة من رأسية عقب عرضية من بيير كالولو.

وأضاف تورام الهدف الثاني في الدقيقة 57 من رأسية بعد عرضية من ويستون ماكيني.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس للنقطة 63 في المركز الرابع ليبتعد بفارق 5 نقاط عن كومو الذي كان ينافسه على المركز المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

واستغل يوفنتوس خسارة كومو من ساسولو في الجولة ذاتها بهدفين مقابل هدف.

