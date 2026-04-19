خدمة في الجول - فتح باب حجز مباريات الجولة السادسة من مرحلة الهبوط بالدوري المصري

الأحد، 19 أبريل 2026 - 23:24

كتب : FilGoal

فرانك بولي - وادي دجلة

أعلنت شركة تذكرتي طرح تذاكر الجولة السادسة من المرحلة النهاية لتفادي الهبوط من الدوري المصري.

وستقام الجولة بين أيام الخميس والجمعة والسبت المقبل.

الخميس 23 أبريل

5:00 – المقاولون العرب × الاتحاد: استاد المقاولون العرب

8:00 – غزل المحلة × بتروجيت: استاد غزل المحلة

الجمعة 24 أبريل

5:00 – فاركو × الجونة: استاد برج العرب

5:00 – البنك الأهلي × زد: استاد القاهرة

8:00 – الإسماعيلي × مودرن سبورت: استاد الإسماعيلية

8:00 – طلائع الجيش × كهرباء الإسماعيلية: استاد جهاز الرياضة

ويتصدر وادي دجلة ترتيب المرحلة بعد نهاية الجولة الخامسة برصيد 38 نقطة.

فيما يتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 14 نقطة.

يذكر أن آخر 4 فرق في الترتيب تهبط إلى دوري المحترفين الموسم المقبل.

