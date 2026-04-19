كرة يد – بلال مسعود يخسر كأس ألمانيا مع بيرجيشر ضد فوكس برلين

الأحد، 19 أبريل 2026 - 23:15

كتب : FilGoal

بلال مسعود - لاعب منتخب مصر لكرة اليد

فاز فريق فوكس برلين على بيرجيشر في نهائي كأس ألمانيا لكرة اليد بنتيجة 42-33.

ويضم فريق بيرجيشر المحترف المصري بلال مسعود.

وانتقل بلال مسعود لصفوف بيرجيشر من الأهلي.

كرة يد – بقيادة الرباعي المصري.. فيزبريم بطل كأس المجر للمرة الـ 32 كرة سلة – لأول مرة منذ 20 سنة.. الزمالك بطلا لكأس مصر بالفوز على الاتصالات

وكان بلال مسعود أفضل جناح في بطولة العالم لكرة اليد مواليد 2004.

ويلعب بلال مسعود في مركز الجناح الأيسر.

وشارك بلال مسعود في تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية للشباب مواليد 2004، كما حصل على المركز الرابع مع الفراعنة في مونديال الشباب 2023.

كما شارك مع منتخب مصر الأول في كأس العالم 2025.

كرة يد – بقيادة الرباعي المصري.. فيزبريم بطل كأس المجر للمرة الـ 32 كرة يد - "أفضل دربي في أوروبا".. فيزبريم يتأهل إلى نهائي كأس المجر بمشاركة الرباعي المصري يد - مهاب سعيد ينضم إلي فاردار المقدوني كرة يد – تعرف على مواجهات نصف نهائي كأس مصر كرة يد - خبر في الجول.. إصابة حميد بقطع جزئي في الرباط الخارجي للركبة كرة يد - الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بالفوز على سبورتنج كرة يد - إصابة قوية لـ حميد في مباراة الأهلي ضد سبورتنج كرة يد - الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد تخطي الشمس
بعد صعود كوفنتري لـ الدوري الإنجليزي.. لامبارد يتوج بأفضل مدرب في شامبيونشيب 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
تامر وأكرم وإبراهيم فايق وشيكابالا وبركات يجتمعون في إعلان شيبسي لـ كأس العالم 2026 29 دقيقة | في المونديال
الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
في مباراة درامية.. اتحاد العاصمة يتخطى آسفي ليواجه الزمالك بنهائي الكونفدرالية 46 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية ساعة | الدوري المصري
أولمبيك آسفي: جماهير اتحاد العاصمة هاجمت المنظمين بالكراسي دون سبب ساعة | الكرة الإفريقية
علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين ساعة | الكرة الأوروبية
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 3 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 4 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات
