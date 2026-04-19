كرة يد – بلال مسعود يخسر كأس ألمانيا مع بيرجيشر ضد فوكس برلين

فاز فريق فوكس برلين على بيرجيشر في نهائي كأس ألمانيا لكرة اليد بنتيجة 42-33.

ويضم فريق بيرجيشر المحترف المصري بلال مسعود.

وانتقل بلال مسعود لصفوف بيرجيشر من الأهلي.

وكان بلال مسعود أفضل جناح في بطولة العالم لكرة اليد مواليد 2004.

ويلعب بلال مسعود في مركز الجناح الأيسر.

وشارك بلال مسعود في تتويج منتخب مصر بكأس الأمم الإفريقية للشباب مواليد 2004، كما حصل على المركز الرابع مع الفراعنة في مونديال الشباب 2023.

كما شارك مع منتخب مصر الأول في كأس العالم 2025.