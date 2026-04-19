كرة يد – بقيادة الرباعي المصري.. فيزبريم بطل كأس المجر للمرة الـ 32

توج فيزبريم بلقب كأس المجر لكرة اليد بالفوز بنتيجة 34-22 على تاتابانيا في المباراة النهائية.

وشارك الرباعي المصري علي زين ويحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" وأحمد عادل "دولا" في المباراة.

وانتهى الشوط الأول بتفوق فيزبريم بنتيجة 15-10، وفي الشوط الثاني كرر الفريق تفوقه بنتيجة 19-12 ليحسم اللقب المحلي الأول.

وحقق فيزبريم لقب الكأس للمرة الـ 32 في تاريخه، فيما يأتي سيجيد كثاني أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 8 مرات.

وسدل دودو 5 أهداف والدرع هدفا ودولا هدفين وعلي زين هدف وحيد بواقع 9 أهداف من الـ 34.

ويتصدر فيزبريم الدوري المجري قبل 4 جولات على النهاية برصيد 44 نقطة بفارق 7 نقاط عن سيجيد الثاني.

كما تأهل الفريق لربع نهائي أبطال أوروبا وسيواجه فوخس برلين الألماني نهاية الشهر الجاري.