كرة يد – بقيادة الرباعي المصري.. فيزبريم بطل كأس المجر للمرة الـ 32

الأحد، 19 أبريل 2026 - 23:00

كتب : FilGoal

فيزبريم بطل كأس المجر لكرة اليد

توج فيزبريم بلقب كأس المجر لكرة اليد بالفوز بنتيجة 34-22 على تاتابانيا في المباراة النهائية.

وشارك الرباعي المصري علي زين ويحيى الدرع وأحمد هشام "دودو" وأحمد عادل "دولا" في المباراة.

وانتهى الشوط الأول بتفوق فيزبريم بنتيجة 15-10، وفي الشوط الثاني كرر الفريق تفوقه بنتيجة 19-12 ليحسم اللقب المحلي الأول.

أخبار متعلقة:
كرة يد - "أفضل دربي في أوروبا".. فيزبريم يتأهل إلى نهائي كأس المجر بمشاركة الرباعي المصري كرة يد - تألق علي يقود لشبونة لربع نهائي أبطال أوروبا.. ورباعي فيزبريم يتفوق على يحيى خالد كرة يد - "لحدث سعيد".. فيزبريم يكشف سبب غياب أحمد عادل عن قائمة المنتخب يد - أحمد عادل يمدد تعاقده مع فيزبريم

وحقق فيزبريم لقب الكأس للمرة الـ 32 في تاريخه، فيما يأتي سيجيد كثاني أكثر الفرق تتويجا باللقب برصيد 8 مرات.

وسدل دودو 5 أهداف والدرع هدفا ودولا هدفين وعلي زين هدف وحيد بواقع 9 أهداف من الـ 34.

ويتصدر فيزبريم الدوري المجري قبل 4 جولات على النهاية برصيد 44 نقطة بفارق 7 نقاط عن سيجيد الثاني.

كما تأهل الفريق لربع نهائي أبطال أوروبا وسيواجه فوخس برلين الألماني نهاية الشهر الجاري.

نرشح لكم
كرة يد – بلال مسعود يخسر كأس ألمانيا مع بيرجيشر ضد فوكس برلين كرة سلة – لأول مرة منذ 20 سنة.. الزمالك بطلا لكأس مصر بالفوز على الاتصالات كرة طائرة – بتروجت يعلن قائمة الفريق المشاركة في بطولة إفريقيا مباشر نهائي كأس السلة – الزمالك (87)-(68) الاتصالات.. الأبيض يحصد اللقب كرة سلة – الاتحاد السكندري يحسم المركز الثالث في كأس مصر بالفوز على الأهلي كرة طائرة - الأهلي إلى ربع نهائي إفريقيا للسيدات بعد التغلب على كامبالا الأوغندي كرة سلة - للمشاركة بالدوري الإفريقي.. الجارحي رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الزمالك ضد الاتصالات في نهائي الكأس
أخر الأخبار
بعد صعود كوفنتري لـ الدوري الإنجليزي.. لامبارد يتوج بأفضل مدرب في شامبيونشيب 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
تامر وأكرم وإبراهيم فايق وشيكابالا وبركات يجتمعون في إعلان شيبسي لـ كأس العالم 2026 29 دقيقة | في المونديال
الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
في مباراة درامية.. اتحاد العاصمة يتخطى آسفي ليواجه الزمالك بنهائي الكونفدرالية 46 دقيقة | الكرة المصرية
رئيس الإسماعيلي: الهبوط مرفوض لكن ليس نهاية العالم.. وعلينا التعامل مع الوضع الحالي بواقعية ساعة | الدوري المصري
أولمبيك آسفي: جماهير اتحاد العاصمة هاجمت المنظمين بالكراسي دون سبب ساعة | الكرة الإفريقية
علاء عبد العال: لا يهمني حديث الناس عن تعادلات المحلة.. وانظروا إلى الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
العشوائية تخسر.. ألكمار بطل كأس هولندا بخماسية مدوية على حساب نميخين ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 3 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 4 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات
