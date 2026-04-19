بعد 6 خسائر متتالية.. ليون يفوز على سان جيرمان ويشعل صراع الصدارة

فاز ليون انتصارا أمام باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف في الجولة 30 في الدوري الفرنسي.

وسجل ثنائية ليون كل من: إندريك، وأفونسو موريرا، وسجل هدف باريس الوحيد خفيتشا كفاراتسخيليا.

ويعتبر هذا الانتصار الأول لصالح ليون على باريس بعد 6 هزائم متتالية من سان جيرمان.

ورفع أولمبيك ليون رصيده للنقطة 54 في المركز الثالث، فيما تجمد باريس سان جيرمان عند النقطة 63 في صدارة الدوري الفرنسي وبفارق نقطة واحدة عن لانس صاحب المركز الثاني.

بدأ إندريك التسجيل مبكرا في الدقيقة 6 بتسديدة صاروخية على يسار حارس باريس سان جيرمان بصناعة من أفونسو موريرا.

ورد إندريك هدية الهدف الأول لأفونسو موريرا الذي سجل الهدف الثاني صناعة المهاجم البرازيلي في الدقيقة 18.

وسجل هدف سان جيرمان الوحيد كفارا في الدقيقة الأخيرة بعد الـ90 بتسديدة مقوصة على يسار حارس ليون، لكن لم يسعفه الوقت للعودة في نتيجة المباراة.

ليحقق ليون انتصاره رقم 16 في الدوري هذا الموسم، ويتعرض باريس للهزيمة رقم 5 في الموسم الحالي.