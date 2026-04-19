بعد 6 خسائر متتالية.. ليون يفوز على سان جيرمان ويشعل صراع الصدارة

الأحد، 19 أبريل 2026 - 23:01

كتب : FilGoal

فاز ليون انتصارا أمام باريس سان جيرمان بهدفين مقابل هدف في الجولة 30 في الدوري الفرنسي.

وسجل ثنائية ليون كل من: إندريك، وأفونسو موريرا، وسجل هدف باريس الوحيد خفيتشا كفاراتسخيليا.

ويعتبر هذا الانتصار الأول لصالح ليون على باريس بعد 6 هزائم متتالية من سان جيرمان.

أخبار متعلقة:
إنريكي يعلن جاهزية فابيان رويز أمام ليون في الدوري الفرنسي رغم الإصابة أمام ليفربول.. ثنائي سان جيرمان جاهز لمباراة ليون مدرب ليون: لست سعيدا بأداء إندريك مؤخرا وعليه بذل مجهود أكبر الدوري الأوروبي - سيلتا فيجو يفاجئ ليون ويتأهل لربع النهائي.. وركلات الترجيح تبتسم لـ نوتنجهام فورست

ورفع أولمبيك ليون رصيده للنقطة 54 في المركز الثالث، فيما تجمد باريس سان جيرمان عند النقطة 63 في صدارة الدوري الفرنسي وبفارق نقطة واحدة عن لانس صاحب المركز الثاني.

بدأ إندريك التسجيل مبكرا في الدقيقة 6 بتسديدة صاروخية على يسار حارس باريس سان جيرمان بصناعة من أفونسو موريرا.

ورد إندريك هدية الهدف الأول لأفونسو موريرا الذي سجل الهدف الثاني صناعة المهاجم البرازيلي في الدقيقة 18.

وسجل هدف سان جيرمان الوحيد كفارا في الدقيقة الأخيرة بعد الـ90 بتسديدة مقوصة على يسار حارس ليون، لكن لم يسعفه الوقت للعودة في نتيجة المباراة.

ليحقق ليون انتصاره رقم 16 في الدوري هذا الموسم، ويتعرض باريس للهزيمة رقم 5 في الموسم الحالي.

نرشح لكم
ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي تقرير: إيطاليا وأنديتها مهددين بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية للتدخل الحكومي تقرير: إنتر غير متورط في الفضيحة الجديدة للكرة الإيطالية ميلان يعلن خضوع مودريتش لجراحة في الوجه
أخر الأخبار
خبر في الجول - أيك السويدي يتقدم بعرض لضم أمادي 23 دقيقة | ميركاتو
ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان ساعة | الدوري الإسباني
المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
تقرير: إيطاليا وأنديتها مهددين بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية للتدخل الحكومي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
