بنفس النتيجة.. زد وغزل المحلة ينتصران على مودرن والكهرباء

انتصر زد وغزل المحلة على مودرن سبورت وكهرباء الإسماعيلية في ختام الجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط بنفس النتيجة 3-1.

في استاد القاهرة حل زد ضيفا على مودرن سبورت وانتصر بنتيجة 3-1.

زد تقدم بهدف مبكر في الثانية 12 لكن ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

وفي الدقيقة الثانية سجل شادي حسين هدف زد الأول، وبعد 4 دقائق ضاعف عبد الرحمن البانوبي الهدف الثاني لزد.

وفي الدقيقة 62 ألغت تقنية الفيديو هدف تقليص الفارق لمحمد هلال.

وأصبحت النتيجة 3-0 عن طريق شادي حسين لصالح زد.

وقبل 5 دقائق على نهاية اللقاء سجل أرنولد إيبا هدف حفظ ماء الوجه لمودرن سبورت.

زد أصبح في المركز التاسع برصيد 36 نقطة بفارق نقطتين عن دجلة الثامن.

فيما تكبد مودرن أول خسارة بعد 4 تعادلات وتوقف رصيده لـ 27 نقطة.

وفي استاد هيئة قناة السويس، حقق غزل المحلة ثاني أكبر انتصار له هذا الموسم بالفوز بنتيجة 3-1.

ويأتي أكبر انتصار لزعيم الفلاحين على حساب الإسماعيلي بنتيجة 3-0.

وتقدم زعيم الفلاحين بهدف أحمد شوشة من ركلة جزاء في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 37 أصبحت النتيجة 2-0 للغزل بفضل تصويبة من أحمد عتمان من خارج منطقة الجزاء.

وقبل دقيقة على نهاية الشوط الأول سجل علي سليمان هدف تقليص الفارق في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وارتقى الإريتيري لصدارة ترتيب الهدافين بالتساوي مع تريزيجيه لاعب الأهلي برصيد 9 أهداف.

وفي الدقيقة 84 أنهى محمود صلاح اللقاء بالهدف الثالث من صناعة كيبو سعيدي.

فوز الغزل رفع رصيد الفريق لـ 28 نقطة في المركز الـ 14 مبتعدا عن مراكز الهبوط.

فيما ظل كهرباء الإسماعيلية في المركز التاسع عشر برصيد 20 نقطة.