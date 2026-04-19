الأهلي يتوج بلقب دوري الجمهورية مواليد 2007

الأحد، 19 أبريل 2026 - 21:46

كتب : حسام نور الدين

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 بلقب بطولة الجمهورية، في المباراة الأخيرة من الموسم، بعدما فاز خارج ملعبه على زد، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على ملعب زد بالشيخ زايد، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من المرحلة النهائية للمنافسة على اللقب.

افتتح مصطفى بهجت ثنائية فوز الأهلي، وأضاف محمد عبد الفتاح تاحا الهدف الثاني من ركلة جزاء، قبل أن يقلص زد الفارق بهدف من ركلة جزاء، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2 - 1 وتتويجه بلقب الدوري.

وحسم الأهلي اللقب بعدما رفع رصيده إلى 58 نقطة، في صدارة الترتيب، وجمع الفريق نقاطه من الفوز في 17 مباراة والتعادل في 7 مباريات، وخسارة مباراتين، حيث فاز في المرحلة الأولى على مودرن سبورت 7 - 0، وعلى فاركو 4 - 1، وتعادل مع غزل المحلة 1 - 1، وفاز على بيراميدز 2 - 0 اعتباريًا، وتعادل مع إنبي 2 - 2، وتعادل مع سيراميكا 1 - 1، وفاز على حرس الحدود 2 - 0، وعلى الزمالك 3 - 2، وعلى كهرباء الإسماعيلية 2 - 1، وتعادل مع الاتحاد 0 - 0، وفاز على بتروجت 1 - 0، وعلى المصري 5 - 1، وعلى وادي دجلة 5 - 0، وعلى الإسماعيلي 1 - 0، وعلى البنك الأهلي 2 - 0، وعلى طلائع الجيش 2 - 1، وعلى الجونة 3 - 1، وعلى سموحة 4 - 2، وعلى زد 4 - 2، وخسر أمام المقاولون 0 - 1، وفي المرحلة النهائية تعادل مع إنبي 1 - 1، وفاز على المقاولون 3 - 2، وتعادل مع بتروجت 3 - 3، ومع طلائع الجيش 0 - 0، وخسر أمام الزمالك 0 - 1، وفاز على زد 2 - 1، مسجلًا 60 هدفًا مقابل 24 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلًّ من هاني العقبي مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد حمدي طبيب الفريق، ومحمد نحلة مخطط الأحمال، وإبراهيم خاطر إخصائي التدليك.

