روي فيتوريا: طريقة لعبنا تغيرت ضد النصر

الأحد، 19 أبريل 2026 - 21:31

كتب : FilGoal

انتقد روي فيتوريا المدير الفني للوصل الإماراتي طريقة لعب الفريق لأنها ليست المعتادة منه.

وقاد كريستيانو رونالدو فريقه النصر السعودي للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا 2 بعد تحقيق فوز كاسح على الوصل الإماراتي بنتيجة 4-0.

وقال مدرب منتخب مصر السابق خلال المؤتمر الصحفي: "التفاصيل الصغيرة في الشوط الأول كانت لها تأثير مباشر على سير المباراة، لكن الأداء تحسن نسبيا في الشوط الثاني، الأمر لم يكن كافيا لتغيير النتيجة".

وأضاف "انتهت المباراة وعلينا التفكير في المستقبل، لا يمكننا العودة إلى الماضي، يجب دعم الفريق والمضي قدما".

وأكمل "أعتقد أننا تأثرنا قليلا في بداية المباراة وشعرنا أننا لا نلعب بأسلوبنا المعتاد، كأننا نحاول اللعب بأسلوب مختلف عن طريقتنا المعتادة، لم نستغل الفرص كما يجب".

وأتم "هناك دائما عمل جماعي في كرة القدم والتزام من اللاعبين، لدينا مجموعة تعمل بروح واحدة، عندما يظهر هذا الانسجام يمكننا تقديم الأفضل".

وحسم النصر تأهله من الشوط الأول بفضل تسجيل ثلاثية في أول 26 دقيقة من عمر اللقاء.

وتقام مباريات القسم الغربي من المسابقة بنظام التجمع في الإمارات كما في دوري أبطال آسيا النخبة التي تقام في السعودية.

وينتظر العالمي الفائز من مباراة الأهلي القطري والحسين أربد الأردني.

وستقام المباراة يوم 22 أبريل الجاري، وسيتأهل الفائز من نصف النهائي لمواجهة جامبا أوساكا الياباني في النهائي يوم 16 مايو المقبل.

روي فيتوريا النصر الوصل
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527597/روي-فيتوريا-طريقة-لعبنا-تغيرت-ضد-النصر