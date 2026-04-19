أوديجارد: افتقدنا الهدوء في اللحظات الحاسمة

عدد مارتن أوديجارد قائد أرسنال، نواقص فريقه التي أدت إلى الخسارة من مانشستر سيتي.

وتعرض أرسنال لهزيمة أمام مانشستر سيتي بهدفين مقابل هدف في إطار الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

وقال أوديجارد في تصريحات لشبكة سكاي سبورت: "نشعر بخيبة أمل لعدم تحقيق الفوز، كنا نريد تحقيق نتيجة إيجابية وكنا متحمسين جدا للمباراة اليوم، لعبنا بشكل جيد وضغطنا بصورة ممتازة".

وواصل "في الشوط الثاني بدونا خطيرين وصنعنا فرصا كبيرة أمام المرمى، مباريات مثل هذه تحسم بتفاصيل صغيرة، ولم نكن حاسمين بما يكفي أمام المرمى، ولهذا نعود دون أي شيء".

وأردف "هذه هي كرة القدم في هذا المستوى، كانت المباراة ستكون بهذا الشكل دائما وتتسم بصعوبة كبيرة وفوارق بسيطة، الأمر محبط، لكن كان هناك الكثير من الجوانب الإيجابية في أدائنا، الآن علينا التركيز على المباراة المقبلة للعودة سريعا".

وكشف "الضغط العالي كان جيدا جدا وكنا خطيرين، أحيانا تتراجع، لكن أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدا بشكل عام باستثناء الأهداف، ربما افتقدنا بعض الهدوء في التعامل مع الكرة أحيانا، لكن الأداء كان مقبولا ويجب أن نتعلم منه وننتقل للمباراة المقبلة".

وعن حلم تحقيق الدوري قال: "أثق في قدرتنا على تحقيق هذا اللقب".

وأتم "هناك دائما ضغط وضوضاء، وهذا جزء من كرة القدم على هذا المستوى، سنواصل العمل ونتطلع للمباراة المقبلة".

وقلص مانشستر سيتي الفارق إلى 3 نقاط مع أرسنال ولا يزال يتبقه له مباراة مؤجلة.

ووصل مانشستر سيتي إلى النقطة 67 في المركز الثاني خلف أرسنال المتصدر بـ70 نقطة.

وإذا حقق مانشستر سيتي الفوز في المباراة المؤجلة له سيتعادل مع أرسنال في عدد النقاط ويتقاسم معه الصدارة.

ثنائية مانشستر ستي سجلها ريان شرقي وإيرلينج هالاند، وجاء هدف أرسنال عن طريق كاي هافرتز.

وغاب عمر مرموش نجم منتخب مصر عن المشاركة مع فريقه مانشستر سيتي في المباراة.