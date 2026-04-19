الـ 35.. بايرن ميونيخ يتوج بالدوري بعد الفوز على شتوتجارت

حسم بايرن ميونيخ لقب الدوري الألماني بتحقيق الفوز أمام شتوتجارت 4-2 في الجولة 30 من الدوري الألماني.

ووصل بايرن ميونيخ إلى اللقب رقم 35 في تاريخه ويحقق الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وسجل رباعية بايرن ميونيخ كل من: رفاييل جيريرو، ونيكولاس جاكسون، وألفونسو ديفيز، وهاري كين، فيما أحرز هدفين شتوتجارت كل من: كريس فيوريتش، وشيما أندريس.

ورفع بايرن ميونيخ رصيده للنقطة 79 وبفارق 15 نقطة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، وتجمد رصيد شتوتجارت عند النقطة 56 في المركز الرابع.

تقدم كريس فيوريتش أولا لشتوتجارت في الدقيقة 21 بتسديدة مقوسة على يسار مانويل نوير.

وعادل رفاييل النتيجة لبايرن ميونيخ بعد مرور 30 دقيقة برأسية مميزة سكنت شباك شتوتجارت.

وتقدم نيكولاس جاكسون لبايرن ميونيخ في نتيجة المباراة بعد دقيقتين من الهدف الأول بعد عرضية من لويس دياز وضعها في شباك شتوتجارت.

نيوكلاس جاكسون يضيف الهدف الثاني لبايرن في شباك شتوتجارت#الدوري_الألماني #Bundesliga pic.twitter.com/kHrYXb7dGY — MBC Action (@mbcaction) April 19, 2026

وعزز ديفيز من تقدم بايرن ميونيخ بالهدف الثالث بعد تسجيل الهدف الثاني بأربع دقائق لينتهي الشوط الأول بثلاثية نظيفة بتسديدة مقوسة على يمين حارس شتوتجارت.

واختتم هاري كين رباعية بايرن ميونيخ عند الدقيقة 52.

وعند الدقيقة 88 سجل شيما أندريس هدف تقليص الفارق لشتوتجارت لكنه لم يكن كافي ليسقط الفريق في هزيمة جديدة أمام بايرن ميونيخ.

ليؤكد بايرن ميونيخ تتويجه بلقب الدوري الألماني للمرة رقم 35 في تاريخ الفريق البافاري قبل 4 جولات من نهاية الدوري الألماني.