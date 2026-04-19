مباشر نهائي كأس السلة – الزمالك (87)-(68) الاتصالات.. الأبيض يحصد اللقب
الأحد، 19 أبريل 2026 - 20:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الاتصالات في نهائي كأس مصر لكرة السلة.
نهاية المباراة بفوز الزمالك 87-68 ويحصد لقب كأس مصر
ق 7: تقدم الزمالك 73-56
نهاية الربع الثالث بتقدم الأبيض 65-53
انطلاق الربع الثالث
نهاية الربع الثاني بتقدم الزمالك 42-29
ق 4: تقدم الاتصالات 33-32
انطلاق الربع الثاني
نهاية الربع الأول 25-19 لصالح الزمالك
ق 4: تقدم الزمالك 20-10
ق 7: تقدم الزمالك 9-8
ق 9: تقدم الاتصالات 6-2
انطلاق المباراة
كرة سلة – لأول مرة منذ 20 سنة.. الزمالك بطلا لكأس مصر بالفوز على الاتصالات كرة سلة – الاتحاد السكندري يحسم المركز الثالث في كأس مصر بالفوز على الأهلي كرة سلة - للمشاركة بالدوري الإفريقي.. الجارحي رئيسا لبعثة الأهلي في المغرب كرة سلة - طاقم تحكيم أجنبي لمواجهة الزمالك ضد الاتصالات في نهائي الكأس كرة سلة – سبورتنج يتأهل لنهائي كأس مصر ويواجه الأهلي اتحاد السلة لـ في الجول: لم يصلنا طلبات من الأهلي والاتحاد لإلغاء مباراة المركز الثالث في كأس مصر كرة سلة – سيدات الأهلي إلى نهائي كأس مصر بالفوز على الجزيرة دوري NBA – نهاية موسم ستيفن كيري وجولدن ستيت.. وتحديد كل مواجهات الأدوار الإقصائية