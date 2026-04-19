مباشر نهائي كأس السلة – الزمالك (87)-(68) الاتصالات.. الأبيض يحصد اللقب

الأحد، 19 أبريل 2026 - 20:01

كتب : FilGoal

الزمالك - الاتصالات - كرة سلة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد الاتصالات في نهائي كأس مصر لكرة السلة.

نهاية المباراة بفوز الزمالك 87-68 ويحصد لقب كأس مصر

ق 7: تقدم الزمالك 73-56

نهاية الربع الثالث بتقدم الأبيض 65-53

انطلاق الربع الثالث

نهاية الربع الثاني بتقدم الزمالك 42-29

ق 4: تقدم الاتصالات 33-32

انطلاق الربع الثاني

نهاية الربع الأول 25-19 لصالح الزمالك

ق 4: تقدم الزمالك 20-10

ق 7: تقدم الزمالك 9-8

ق 9: تقدم الاتصالات 6-2

انطلاق المباراة

الزمالك الاتصالات كرة سلة نهائي كأس مصر لكرة السلة
