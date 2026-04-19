الاتحاد يتعادل مع حرس الحدود.. والجونة يفوز على الإسماعيلي بهدف مروان محسن

فرض حرس الحدود التعادل على الاتحاد السكندري بنتيجة 2-2 في الجولة الخامسة من مرحلة تفادي الهبوط، فيما فاز الجونة على الإسماعيلي بنتيجة 1-0.

وعلى ملعب برج العرب، تقدم الاتحاد بهدف جون إيبوكا.

وسجل النيجيري رابع أهدافه في 5 مباريات من مرحلة تفادي الهبوط.

وتعادل محمد أشرف "روقا" في الدقيقة 23 عن طريق ركلة جزاء.

وقبل نهاية الشوط الأول أعاد يسري وحيد التقدم لزعيم الثغر بعدما حوّل عرضية أرضية من محمد مجدي "أفشة" في الشباك في الدقيقة 40.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء أدرك محمد حمدي زكي التعادل بهدف من ركلة جزاء للحرس.

التعادل رفع رصيد الاتحاد لـ 27 نقطة في المركز الـ 14، فيما ظل حرس الحدود في المركز الـ 20 وقبل الأخير برصيد 20 نقطة.

وفي استاد خالد بشارة فاز الجونة على الإسماعيلي بنتيجة 1-0 محققا أول انتصار في المرحلة النهائية.

ويعد ذلك ثاني انتصار للجونة على ملعبه هذا الموسم في الدوري بعد الفوز على المصري 1-0.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 2 عن طريق مروان محسن.

وارتقى الجونة للمركز التاسع برصيد 34 نقطة فيما واصل الإسماغيلي تذيل الترتيب برصيد 14 نقطة.