كرة سلة – الاتحاد السكندري يحسم المركز الثالث في كأس مصر بالفوز على الأهلي

حقق فريق الاتحاد السكندري لكرة السلة الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 84-77 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة كأس مصر في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتمكن الأهلي من التقدم في الربع الأولى الذي انتهى بنتيجة 20-19 قبل أن ينجح الاتحاد من قلب الطاولة والتقدم في الربع الثاني وإنهاء الشوط الأول بنتيجة 35-32.

وفي الربع الثالث، واصل الاتحاد تقدمه وأنهاه بنتيجة 63-50 قبل أن يواصل الفريق السكندري سيطرته ويفوز باللقاء بنتيجة 84-77 ويحقق بذلك المركز الثالث.

يذكر أن الاتحاد السكندري قد خسر في مباراة نصف النهائي أمام المصرية للاتصالات بنتيجة 75-72، فيما خسر الأهلي أمام الزمالك بنتيجة 71-60.

وتنطلق بعد قليل وفي تمام الثامنة مساء المباراة النهائي والتي ستجمع بين الزمالك والمصرية للاتصالات على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.