سلوت: هناك فوضى معتادة في الدوري الإنجليزي

الأحد، 19 أبريل 2026 - 18:44

كتب : FilGoal

أرني سلوت مدرب ليفربول

يرى أرني سلوت المدير الفني لليفربول أن هناك فوضى في بطولة الدوري الإنجليزي في بداية المباريات.

وفي الدربي الأخير لمحمد صلاح، حقق ليفربول الفوز على إيفرتون بهدفين مقابل هدف، بمباراة أقيمت على ملعب هيل ديكينسون بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال المدرب الهولندي عبر بي بي سي سبورت: "لاعبو فريقي وقدموا ما كنت آمله وما كنت أتوقعه منهم، خاضوا مواجهة قوية أمام إيفرتون، جماهيرنا خارج أرضنا كانت مذهلة".

وأضاف "تحسن أداؤنا تدريجيا خلال المباراة، لحظة تسجيل إيفرتون هدف التعادل كانت الأقل توقعا بالنسبة لي لأننا بدأنا الشوط الثاني بشكل جيد".

وتابع "أول 20 دقيقة تكون عبارة عن ركض ومواجهات فردية وضغط من الجانبين، نوع من الفوضى المعتادة في الدوري الإنجليزي، خاصة في مباريات دربي".

وأتم "نعلم أهمية مباراة الدربي، وهذا هو الأول على ملعب إيفرتون الجديد، ندرك أنه سيسجل في التاريخ".

بهدف صلاح يكون قد وصل إلى هدفه التاسع في مرمى إيفرتون، ليعادل رقم ستيفن جيرارد كالهداف التاريخي لدربي الميرسيسايد.

وتمكن صلاح من التسجيل في مرمى إيفرتون بأول مواجهة جمعت بينهما، بالإضافة إلى المواجهة الأخيرة.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 53 في المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز السادس، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 48 في المرز الثامن.

