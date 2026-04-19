أبراهام ينقذ أستون فيلا أمام سندرلاند.. وهاتريك جيبس وايت يقود نوتنجهام للهروب من فخ الهبوط

حقق أستون فيلا انتصارا مثيرا أمام سندرلاند بنتيجة 4-3 في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي، وابتعد نوتنجهام فورست عن مراكز الهبوط بفضل فوزه على بيرنلي بنتيجة 4-1 في مباراة شهدت تألقا لـ مورجان جيبس وايت.

وفي ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا حقق الفيلانز فوزا مثيرا بعدما تقدم بنتيجة 3-1 ثم أدرك سندرلاند التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن تامي أبراهام حسم الـ 3 نقاط للفريق أمام أنصاره بهدف قاتل.

وبهذا الانتصار رفع أستون فيلا رصيده للنقطة 58 في المركز الرابع متساويا مع مانشستر يونايتد في النقاط صاحب المركز الثالث، وتجمد رصيد سندرلاند عند النقطة 46 في المركز 11.

افتتح أولي واتكينز التسجيل سريعا في الدقيقة 2 بصناعة من جون ماكجين، وعادل كريس ريج النتيجة سريعا في الدقيقة 9 بصناعة نواه صاديقي.

وقبل نهاية الشوط الأول بربع ساعة أضاف واتكينز ثاني أهداف فيلا.

وعقب انطلاق الشوط الثاني بدقيقة واحدة أكد مورجان روجرز تقدم الفيلانز بالثالث.

وقلص الفارق هيوم تراي في الدقيقة 85، وعادل ويلسون إيسدور النتيجة بعدها بدقيقة واحدة.

وخطف فيلا الفوز في الدقيقة 90+3، الهدف جاء بفضل تألق إيليميانو مارتينيز الذي منع انفرادا من حبيب ديارا لاعب سندرلاند لترتد الكرة بفرصة لفيلا أودعها تامي أبراهام في الشباك.

وحقق أستون فيلا انتصارا يعزز من حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي سياق متصل حقق نوتنجهام فورست انتصارا كبيرا بنتيجة 4-1 أمام بيرنلي.

وسجل مورجان جيبس وايت هاتريك وإيجور جيسوس أحرز رابع أهداف نوتنجهام فورست، فيما تمكن فليمينج زيان من تسجيل هدف بيرنلي الوحيد.

وبهذا الانتصار رفع نوتنجهام فورست رصيده للنقطة 36 في المركز 16 فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 20 في المركز 19.

تقدم فليمينج زيان أولا في النتيجة لصالح بيرنلي قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، وعادل مورجان جيبس وايت النتيجة في الدقيقة 62.

وتقدم جيبس وايت لنوتنجهام في النتيجة لصالح فورست بعد 6 دقائق من هدفه الأول.

وأحرز هدفه الثالث في المباراة "هاتريك" عند الدقيقة 77 محرزا ثلاث أهدافه في ظرف 15 دقيقة.

واختتم إيجور رباعية نوتنجهام فورست في الثواني الأخيرة ليحقق الفريق انتصارا هاما يبعده عن مناطق الهبوط.

وأصبح الفارق بين فورست والمركز الـ 18 -أول مراكز الهبوط للدرجة الأولى- 5 نقاط قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

ويستمر بيرنلي في مناطق الخطر ويقترب كثيرا من الهبوط للدرجة الثانية.