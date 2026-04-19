أبراهام ينقذ أستون فيلا أمام سندرلاند.. وهاتريك جيبس وايت يقود نوتنجهام للهروب من فخ الهبوط

الأحد، 19 أبريل 2026 - 18:47

كتب : FilGoal

حقق أستون فيلا انتصارا مثيرا أمام سندرلاند بنتيجة 4-3 في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي، وابتعد نوتنجهام فورست عن مراكز الهبوط بفضل فوزه على بيرنلي بنتيجة 4-1 في مباراة شهدت تألقا لـ مورجان جيبس وايت.

وفي ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا حقق الفيلانز فوزا مثيرا بعدما تقدم بنتيجة 3-1 ثم أدرك سندرلاند التعادل في الدقائق الأخيرة، لكن تامي أبراهام حسم الـ 3 نقاط للفريق أمام أنصاره بهدف قاتل.

أخبار متعلقة:
الدوري الأوروبي.. أستون فيلا وفرايبورج يقتربان من نصف النهائي.. وتعادل مثير بين بورتو ونوتنجهام تقرير: أستون فيلا يدرس التحرك لضم راشفورد ماكجين الهداف التاريخي.. أستون فيلا يطيح بـ ليل ويتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي مؤتمر لويس إنريكي: لن نكرر سيناريو مباراة أستون فيلا أمام تشلسي

وبهذا الانتصار رفع أستون فيلا رصيده للنقطة 58 في المركز الرابع متساويا مع مانشستر يونايتد في النقاط صاحب المركز الثالث، وتجمد رصيد سندرلاند عند النقطة 46 في المركز 11.

افتتح أولي واتكينز التسجيل سريعا في الدقيقة 2 بصناعة من جون ماكجين، وعادل كريس ريج النتيجة سريعا في الدقيقة 9 بصناعة نواه صاديقي.

وقبل نهاية الشوط الأول بربع ساعة أضاف واتكينز ثاني أهداف فيلا.

وعقب انطلاق الشوط الثاني بدقيقة واحدة أكد مورجان روجرز تقدم الفيلانز بالثالث.

وقلص الفارق هيوم تراي في الدقيقة 85، وعادل ويلسون إيسدور النتيجة بعدها بدقيقة واحدة.

وخطف فيلا الفوز في الدقيقة 90+3، الهدف جاء بفضل تألق إيليميانو مارتينيز الذي منع انفرادا من حبيب ديارا لاعب سندرلاند لترتد الكرة بفرصة لفيلا أودعها تامي أبراهام في الشباك.

وحقق أستون فيلا انتصارا يعزز من حظوظه في التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي سياق متصل حقق نوتنجهام فورست انتصارا كبيرا بنتيجة 4-1 أمام بيرنلي.

وسجل مورجان جيبس وايت هاتريك وإيجور جيسوس أحرز رابع أهداف نوتنجهام فورست، فيما تمكن فليمينج زيان من تسجيل هدف بيرنلي الوحيد.

وبهذا الانتصار رفع نوتنجهام فورست رصيده للنقطة 36 في المركز 16 فيما تجمد رصيد بيرنلي عند النقطة 20 في المركز 19.

تقدم فليمينج زيان أولا في النتيجة لصالح بيرنلي قبل نهاية الشوط الأول بلحظات، وعادل مورجان جيبس وايت النتيجة في الدقيقة 62.

وتقدم جيبس وايت لنوتنجهام في النتيجة لصالح فورست بعد 6 دقائق من هدفه الأول.

وأحرز هدفه الثالث في المباراة "هاتريك" عند الدقيقة 77 محرزا ثلاث أهدافه في ظرف 15 دقيقة.

واختتم إيجور رباعية نوتنجهام فورست في الثواني الأخيرة ليحقق الفريق انتصارا هاما يبعده عن مناطق الهبوط.

وأصبح الفارق بين فورست والمركز الـ 18 -أول مراكز الهبوط للدرجة الأولى- 5 نقاط قبل 5 جولات على نهاية الموسم.

ويستمر بيرنلي في مناطق الخطر ويقترب كثيرا من الهبوط للدرجة الثانية.

نرشح لكم
سلوت: هناك فوضى معتادة في الدوري الإنجليزي فان دايك: صلاح مهم لنا داخل الملعب وخارجه.. وليلة وداعه ستكون عاطفية ميلان يستعيد وصافة الدوري الإيطالي بهدف رابيو ضد فيرونا صلاح: أتمنى مواصلة التسجيل ليتأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 84 يوما.. مصطفى محمد ينهي صيامه التهديفي مع نانت ويسجل أمام بريست مباشر الدوري الإنجليزي – سيتي (2)-(1) أرسنال.. التعادل يضيع تقرير: لوكاكو يقترب من العودة إلى نابولي بعد أزمة الغياب التشكيل - هالاند أساسي ومرموش بديلا لـ مانشستر سيتي.. وجيوكيريس على دكة بدلاء أرسنال
أخر الأخبار
أبراهام ينقذ أستون فيلا أمام سندرلاند.. وهاتريك جيبس وايت يقود نوتنجهام للهروب من فخ الهبوط 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
سلوت: هناك فوضى معتادة في الدوري الإنجليزي 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
دوري أبطال آسيا 2 – رونالدو يقود النصر لإقصاء الوصل والتأهل لنصف النهائي 32 دقيقة | سعودي في الجول
فان دايك: صلاح مهم لنا داخل الملعب وخارجه.. وليلة وداعه ستكون عاطفية 42 دقيقة | الكرة الأوروبية
ميلان يستعيد وصافة الدوري الإيطالي بهدف رابيو ضد فيرونا 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
صلاح: أتمنى مواصلة التسجيل ليتأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا 53 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي إلى ربع نهائي إفريقيا للسيدات بعد التغلب على كامبالا الأوغندي ساعة | كرة طائرة
لأول مرة منذ 84 يوما.. مصطفى محمد ينهي صيامه التهديفي مع نانت ويسجل أمام بريست ساعة | الكرة الأوروبية
