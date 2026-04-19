ميلان يستعيد وصافة الدوري الإيطالي بهدف رابيو ضد فيرونا

الأحد، 19 أبريل 2026 - 18:16

كتب : FilGoal

ميلان

استعاد ميلان المركز الثاني من نابولي بفضل فوزه على هيلاس فيرونا بنتيجة 1-0 في الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

وسجل هدف ميلان أدريان رابيو.

واستغل ميلان تعثر نابولي بالخسارة من لاتسيو بنتيجة 2-0 أمس السبت بنتيجة 2-0.

وعاد الروسونيري لتحقيق الانتصارات بعد هزيميتين أمام نابولي وأودينيزي.

وجاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 41 عن طريق رابيو الذي سدد كرة أرضية بعد بينية متقنة من رافائيل لياو.

وسجل ماتيو جابيا هدفا ثانيا لميلان لكن ألغي بداعي التسلل في بداية الفرصة.

الفوز رفع رصيد ميلان لـ 66 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن نابولي الذي تراجع للمركز الثالث.

فيما يتصدر إنتر الترتيب برصيد 78 نقطة بفارق 12 نقطة عن منافسيه.

ويحتاج النيراتزوري لـ 4 نقاط من أجل حسم لقب الدوري في آخر 5 جولات.

