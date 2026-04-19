صلاح: أتمنى مواصلة التسجيل ليتأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا

تمنى محمد صلاح لاعب ليفربول مواصلة تسجيل الأهداف لمساعدة فريقه على التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي الدربي الأخير لمحمد صلاح، حقق ليفربول الفوز على إيفرتون بهدفين مقابل هدف، بمباراة أقيمت على ملعب هيل ديكينسون بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الفرعون المصري لسكاي سبورتس: "التسجيل في آخر دربي؟ شعور رائع، الأهم كان مساعدة الفريق على الاستقرار والشعور بثقة أكبر، كنا نعلم قبل المباراة أنها ستكون صعبة ومعقدة، أنا سعيد لتحقيق الفوز".

وأتم "مباريات قليلة متبقية مرتديا قميص ليفربول؟ أتمنى فقط أن أواصل التسجيل ومساعدة الفريق على التأهل لدوري أبطال أوروبا، آمل أن أودع الفريق بالطريقة المناسبة".

بهدف صلاح يكون قد وصل إلى هدفه التاسع في مرمى إيفرتون، ليعادل رقم ستيفن جيرارد كالهداف التاريخي لدربي الميرسيسايد.

وتمكن صلاح من التسجيل في مرمى إيفرتون بأول مواجهة جمعت بينهما، بالإضافة إلى المواجهة الأخيرة.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 53 في المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز السادس، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 48 في المرز الثامن.