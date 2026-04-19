كرة طائرة - الأهلي إلى ربع نهائي إفريقيا للسيدات بعد التغلب على كامبالا الأوغندي
الأحد، 19 أبريل 2026 - 17:57
كتب : FilGoal
حسم فريق سيدات الأهلي مقعده فيربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بعد التغلب على كامبالا سيتي الأوغندي.
ويستضيف الأهلي نهائيات البطولة الإفريقية في الفترة 11 وحتى 24 أبريل الجاري.
وتغلب فريق سيدات الأهلي على كامبالا الأوغندي بثلاثة أشواط دون مقابل.
وجاءت نتائج أشواط فوز الأهلي كالآتي (25-19، 25-9، 25-13).
وينتظر فريق الأهلي المتأهل من مواجهة ليتو الكاميروني وفريق سوكوسيم السنغالي.
ويقع الأهلي في طريق قرطاج التونسي في نصف النهائي.
ويصعد حامل لقب البطولة إلى كأس العالم للأندية.
وتضم قائمة الأهلي للبطولة كل من:
آية الشامي - ندى وليد - ميار خليفة - ملك علاء - حبيبة زعتر - زينة العلمي - سارة أمين - مي غزال - ندى حمدي - لانا كونسيساو - آية خالد - دانا شوقي - دعاء محمد - ملك إسماعيل.
وتوج فريق الزمالك بلقب بطولة إفريقيا في آخر 3 نسخ أقيمت.
ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد التتويج باللقب 10 مرات آخرهم في 2019.