الدوري عاد للملعب.. احتساب فوز الشمال على قطر بقرار إداري وحسم اللقب يتأجل

أعلن الدوري القطري قبول احتجاج نادي الشمال بخصوص مواجهة قطر في مسابقة دوري نجوم قطر.

وخسر نادي الشمال في اللقاء بنتيجة 2-0 لكنه فاز اعتباريا بنتيجة 3-0 بعد ثبوت مخالفة نظام مشاركة اللاعبين خلال اللقاء في نادي قطر.

وشارك فرانكو روسو بدلا من أحمد الراوي خلال مباراة الفريقين في دوري نجوم قطر، التي انتهت بفوز نادي قطر 2-0، وهو الفوز الذي أهدى اللقب لنادي السد أثناء مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

نتيجة اللقاء أعلنت تتويج السد بلقب الدوري القطري لكن الآن سيعود اللقب لأرض الملعب من جديد وسيحسم في الجولة الأخيرة في لقاء يجمع الشمال وقطر.

وجاءت قرارات الاتحاد القطري

1 قبول الاحتجاج المقدم من قبل نادي الشمال شكلا ومضمونا.

2 خسارة نادي قطر المباراة بنتيجة 3-0، وفرض غرامة مالية وقدرها (10.000 ريال فقط) عشرة آلاف ريال لا غير.

وذلك استناداً الى المواد رقم (15/ أولاً (2) من لائحة أوضاع اللاعبين للموسم الرياضي 2026/2025 والتي تنص على أنه في حالة حصول أحد اللاعبين المحترفين الأجانب على بطاقة حمراء (الـ 6 لاعبين الأجانب داخل أرضية الملعب فأنه لا يمكن استبدال أحد ال (5) لاعبين (القطريين / المقيمين داخل أرضية الملعب بأحد اللاعبين المحترفين الأجانب، ويستكمل الفريق المباراة بعدد (5) لاعبين محترفين أجانب.

وبذلك أصبح رصيد السد 42 نقطة في الصدارة ويليه الشمال برصيد 40 نقطة قبل جولة على نهاية الموسم.

ويُختتم الموسم بلقاء يجمع الشمال والسد على ملعب الأخير يوم الإثنين 27 أبريل الجاري لحسم لقب الدوري.

ويسعى الشمال لحصد لقب الدوري لأول مرة في تاريخه إذ حقق الفوز.

فيما سيحقق السد اللقب للمرة الـ 19 في تاريخه إذا اكتفى بالتعادل أو الفوز في المواجهة الحاسمة.