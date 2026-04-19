انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (2)-(1) أرسنال.. فوز السماوي

الأحد، 19 أبريل 2026 - 17:27

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ـــــــــــــــــــــــــــ

ق 95: رأسية من كاي تمر أعلى العارضة بقليل

ق 73: الثاني يضيع من أرسنال بعد رأسية جابريال والكرة تصطدم في القائم

ق 66: هالاند والهدف الثاني بعد عرضية أوريلي

ق 61: إيزي في القائم بتسديدة يسارية

ق 60: فرصة ضائعة غريبة من أرسنال

ق 47: الثاني يضيع من هالاند

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل

ق 16: جوووووووول التعادل كاي هافرتز

ق 15: جووووووول ريان شرقي والأول

ق 5: فرصة أولى غريبة ضائعة من ماشنستر سيتي بعد تسديدة من شرقي اصطدمت في الدفاع ثم القائم

انطلاق المباراة

أرسنال مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527572/انتهت-الدوري-الإنجليزي-سيتي-2-1-أرسنال-فوز-السماوي