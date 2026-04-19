انتهت الدوري الإنجليزي – سيتي (2)-(1) أرسنال.. فوز السماوي
الأحد، 19 أبريل 2026 - 17:27
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي.
ق 95: رأسية من كاي تمر أعلى العارضة بقليل
ق 73: الثاني يضيع من أرسنال بعد رأسية جابريال والكرة تصطدم في القائم
ق 66: هالاند والهدف الثاني بعد عرضية أوريلي
ق 61: إيزي في القائم بتسديدة يسارية
ق 60: فرصة ضائعة غريبة من أرسنال
ق 47: الثاني يضيع من هالاند
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل
ق 16: جوووووووول التعادل كاي هافرتز
ق 15: جووووووول ريان شرقي والأول
ق 5: فرصة أولى غريبة ضائعة من ماشنستر سيتي بعد تسديدة من شرقي اصطدمت في الدفاع ثم القائم
انطلاق المباراة
