تقليص عقوبة إيقاف الشناوي

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم عددًا من القرارات بشأن التظلم المقدم من النادي الأهلي ضد قرار لجنة المسابقات.

وسبق أن أصدرت لجنة المسابقات عقوبات بشأن محمد الشناوي حارس الأهلي ووليد صلاح الدين مدير الكرة في النادي عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب. (طالع التفاصيل)

وجاءت القرارات على النحو التالي:

أولًا: قبول التظلم شكلًا، لوروده في الميعاد القانوني.

ثانيًا: تعديل قرار لجنة المسابقات بشأن اللاعب محمد الشناوي، ليصبح إيقافه مباراتين، مع تأييد الغرامة المقررة عليه.

ثالثًا: عدم جواز نظر التظلم المقدم من المدير الإداري وليد صلاح الدين، لانتهاء النصاب القانوني.

رابعًا: تأييد قرار لجنة المسابقات بشأن الغرامة الموقعة على النادي الأهلي.

ويستعد الأهلي للقاء بيراميدز يوم 27 أبريل الجاري في الجولة الرابعة من مرحلة المنافسة على اللقب.

وتقلصت عقوبة الشناوي لمباراتين بدلا من 4، وبالتالي سيتواجد في مباراة الأهلي ضد الزمالك بعدما غاب عن لقاء سموحة وسيغيب عن لقاء بيراميدز المقبل.

وعوقب وليد صلاح الدين بالإيقاف مباراة واحدة وغاب بالفعل عن لقاء سموحة وبالتالي سيتواجد بشكل طبيعي في المباريات المقبلة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44نقطة، ويسبقه بيراميدز بـ 44 نقطة بفارق الأهداف، والزمالك 46 نقطة.