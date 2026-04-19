صلاح يسجل في الدربي الأخير.. وليفربول يقترب من أبطال أوروبا بفوز قاتل على إيفرتون

الأحد، 19 أبريل 2026 - 17:15

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدف ليفربول ضد إيفرتون

في الدربي الأخير لمحمد صلاح، حقق ليفربول الفوز على إيفرتون بهدفين مقابل هدف، بمباراة أقيمت على ملعب هيل ديكينسون بالجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثنائية ليفربول كل من محمد صلاح وفيرجيل فان دايك، بينما أحرز بيتو هدف إيفرتون.

الفوز رفع رصيد ليفربول للنقطة 53 في المركز الخامس بفارق 5 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز السادس، بينما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة 48 في المرز الثامن.

بهدف صلاح يكون قد وصل إلى هدفه التاسع في مرمى إيفرتون، ليعادل رقم ستيفن جيرارد كالهداف التاريخي لدربي الميرسيسايد.

وتمكن صلاح من التسجيل في مرمى إيفرتون بأول مواجهة جمعت بينهما، بالإضافة إلى المواجهة الأخيرة.

التشكيل

محمد صلاح لعب بشكل أساسي بجانب ألسكندر إيزاك في خط الهجوم.

أحداث المباراة

البداية كانت من إيفرتون وكاد بيتو أن يسجل برأسية بالدقيقة السادسة ولكن مامارداشفيلي تألق في التصدي.

وسجل إيفرتون الهدف الأول بالفعل عن طريق إليمان نداي بالدقيقة 26 ولكن الهدف ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

وبعد 3 دقائق سجل محمد صلاح هدف ليفربول الأول مستغلا تمريرة من جاكبو لينفرد ويضع الكرة مباشرة في الشباك.

الشوط الثاني شهد ضغط من إيفرتون لتسجيل التعادل وبالفعل سجل بيتو مستغلا عرضية من دوسبري خال بالدقيقة 54.

المصائل لم تأت فرادى على ليفربول ولكن مامارداشفيلي تعرض للإصابة في كرة الهدف ليستبدل ويحل الحارس الثالث فريدي وودمان بدلا منه.

وأنقذ تاركوفسكي فرصة الهدف الثاني لليفربول من على خط المرمى برأسية من جاكبو.

وبالدقيقة 100 سجل فان دايك هدف الفوز القاتل برأسية بعد ركنية نفذها دومينيك سوبوسلاي.

وانتهى الدربي الأول على ملعب إيفرتون الجديد بفوز غريمه.

وسيلعب ليفربول مباراته المقبلة بالدوري الإنجليزي ضد كريستال بالاس، بينما يلتقي إيفرتون مع وست هام.

