الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام وشكوى للمجلس الأعلى للإعلام ضد قناة "مودرن"

الأحد، 19 أبريل 2026 - 17:04

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - بيان رسمي

تقدم النادي الأهلي صباح اليوم الأحد ببلاغ إلى النائب العام وشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة "مودرن MTI" لقيامها بنشر أخبار كاذبة عن النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب.

ونشر الأهلي في بيان رسمي تقدمه بشكوى ضد قناة مودرن وبرنامجه "مودرن سبورت".

وجاء بيان الأهلي كالآتي:

"تقدم النادي الأهلي صباح اليوم ببلاغ إلى النائب العام وشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة مودرن لقيامها بنشر أخبار كاذبة عن النادي الأهلي ورئيسه ورئيسه محمود الخطيب خلال برنامج (مودرن سبورت)".

"وجاء في الشكوى أن مقدم البرنامج تناول إدعاءات كاذبة عن غضب رئيس الأهلي ومقاطعته للنادي بسبب تهميش دوره، وهو كلام يخالف الحقيقة".

"ويهدف ذلك إلى الفتنة وزعزعة استقرار النادي خاصة وأن محمود الخطيب رئيس النادي منذ انتخابه في أكتوبر الماضي حرص على توزيع ملفات العمل بين أعضاء المجلس وفقا لمصلحة النادي، وهو الذي طلب من مجلس الإدارة في الاجتماع الذي جرى بتاريخ 25 مارس 2026 تفويض ياسين منصور نائب رئيس النادي وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس بملف كرة القدم".

"ويباشر رئيس النادي الإشراف على العديد من الملفات الأخرى ذات الأهمية والخاصة باستراتيجية النادي وأهدافه المستقبلية".

"كما أن تحديد الأدوار هو أمر يخص سياسة النادي ومجلس الإدارة، والمقاطعة التي تحدث عنها مقدم البرنامج في قناة مودرن من وحي خياله".

"قيمة النادي الأهلي ورمزية رئيس محمود الخطيب بقيمته التاريخية أكبر من هذه الإدعاءات الكاذبة".

