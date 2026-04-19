التشكيل - هالاند أساسي ومرموش بديلا لـ مانشستر سيتي.. وجيوكيريس على دكة بدلاء أرسنال

الأحد، 19 أبريل 2026 - 16:29

كتب : FilGoal

أرسنال - مانشستر سيتي

دفع بيب جوارديولا بالثلاثي ريان شرقي وجيريمي دوكو وإرلينج هالاند في التشكيل الأساسي أمام أرسنال.

ويستضيف مانشستر سيتي فريق أرسنال ضمن منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

بينما دفع ميكيل أرتيتا بالثنائي نوني مادويكي وكاي هافيرتز في هجوم أرسنال.

أخبار متعلقة:
وتشهد مقاعد بدلاء مانشستر سيتي تواجد عمر مرموش، بينما يجلس جيوكيريس على دكة بدلاء أرسنال.

ويبدأ مانشستر سيتي بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: ماتيوس نونيز - عبد القادر خوسانوف - مارك جيهي - نيكو أورايلي.

الوسط: رودري - أنطوان سيمينيو - بيرناردو سيلفا

الهجوم: ريان شرقي - إرلينج هالاند - جيريمي دوكو

بينما تشكيل أرسنال كالآتي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: كريستيان موسكيرا - ويليام ساليبا - جابرييل ميجاليس - بييرو هينكابي.

الوسط: مارتن زوبيميندي - ديكلان رايس - إيزي - مارتن أوديجارد.

الهجوم: نوني مادويكي - كاي هافيرتز.

ويحتل أرسنال صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة وبفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

ولمانشستر سيتي مباراة مؤجلة.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ارسنال
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 2 "لست ناشئا وراهنت باسمي من أجل الفريق".. حسام حسن يعلن عبر في الجول فسخ تعاقده مع مودرن 3 11 نقطة.. الإسماعيلي يعلن ما يتضمنه مقترح الشراكة مع أندية الشركات 4 انتهت أبطال أوروبا - أتلتيكو مدريد (1)-(2) برشلونة
/articles/527566/التشكيل-هالاند-أساسي-ومرموش-بديلا-لـ-مانشستر-سيتي-وجيوكيريس-على-دكة-بدلاء-أرسنال