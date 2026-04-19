رومانو: أتلتيكو مدريد يسعى لتخفيض سعر نيكو جونزاليس رغم بند الشراء

الأحد، 19 أبريل 2026 - 16:18

كتب : FilGoal

نيكو جونزاليس - أتلتيكو مدريد

يسعى أتلتيكو مدريد للحصول على خدمات نيكو جونزاليس لكن مع تخفيض قيمة الشراء من يوفنتوس.

وينتقل اللاعب إلى أتلتيكو مدريد على سبيل الإعارة مع بند إلزامية الشراء مقابل 32 مليون يورو، حال تحقق شروط محددة.

وكشف فابريزيو رومانو عبر يوتيوب أن أتلتيكو مدريد يخطط للتفاوض مع يوفنتوس من أجل تخفيض قيمة التعاقد مع نيكو جونزاليس.

ويشترط تفعيل بند الشراء مشاركة اللاعب لمدة 45 دقيقة على الأقل في 21 مباراة بالدوري الإسباني هذا الموسم.

وشارك جونزاليس في 22 مباراة، لكنه لعب 45 دقيقة أو أكثر في 15 مباراة فقط، ما يهدد تفعيل بند الشراء.

ومع تبقي 7 مباريات فقط، وتراجع مشاركاته الكاملة مؤخرا، أصبحت إمكانية عدم تفعيل البند قائمة.

ورغم ذلك، لا يزال أتلتيكو مدريد يرغب في التعاقد مع اللاعب بشكل دائم، لكنه يسعى لتقليل القيمة المتفق عليها مع يوفنتوس.

ومن المنتظر أن يبدأ النادي الإسباني مفاوضاته خلال فترة الانتقالات الصيفية، حال عدم تفعيل بند الشراء تلقائيا.

وخاض نيكو جونزاليس 37 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات ونجح في تسجيل ثلاثة أهداف.

