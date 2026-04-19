تقرير: ليفربول يضع كونستانتينوس على رأس المرشحين لتعويض صلاح

يواصل ليفربول عملية بحثه عن بديل محمد صلاح الذي يرحل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وكشف تقرير موقع أنفيلد واتش أن ليفربول يضع الموهبة الشابة كونستانتينوس كاريتساس لاعب جينك البلجيكي ضمن قائمة المرشحين لتعويض النجم المصري

وأوضح التقرير أن النادي بدأ التحرك للبحث عن بديل لمحمد صلاح، مع اقتراب رحيله بنهاية الموسم الجاري.

ويعد كاريتساس من أبرز المواهب الصاعدة في الدوري البلجيكي، حيث لفت الأنظار بمستوياته خلال الفترة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب قد يكون خيارا مستقبليا ضمن خطة ليفربول لإعادة بناء خط الهجوم، وليس بديلا مباشرا بنفس القيمة الفنية لصلاح.

وقد وصل سعر كونستانتينوس إلى 45 مليون يورو مع تألقه هذا الموسم مع فريقه البلجيكي.

ومن المنتظر أن يحدد النادي أولوياته خلال سوق الانتقالات المقبلة، لاختيار اللاعب القادر على سد الفراغ الكبير الذي سيتركه رحيل صلاح.

وخاض اليوناني صاحب الـ 18 عاما هذا الموسم رفقة جينك 46 مباراة في مختلف المسابقات.

وساهم كونستانتينوس في 21 هدفا إذ سجل 3 وصنع 18 آخرين.