سيغيب عن كأس العالم.. بايرن ميونيخ يعلن إصابة سيرجي جنابري بنمزق في الضامة

أعلن بايرن ميونيخ إصابة لاعبه سيرجي جنابري بتمزق في العضلة الضامة.

وفقا لصحيفة بيلد فإن اللاعب سيغيب لمدة تمتد من 3 إلى 4 أشهر ما يعني أنه سيغيب عن كأس العالم.

وتعرض جنابري للإصابة خلال التدريب الأخير لبايرن قبل مواجهة شتوتجارت بالدوري الألماني.

وقال ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا حول إصابة جنابري: "أشعر بالأسف، إنه خبر سيء في نهاية الموسم مع وجود مباريات كبيرة قادمة، كنا على تواصل بالأمس وأخبرته أننا ندعمه وسنستمر في فعل ذلك بأفضل شكل ممكن ليعود قريبا للملاعب".

جنابري أحد العناصر التي كان من المتوقع مشاركتها بشكل أساسي مع ألمانيا بكأس العالم.

وشارك جنابري منذ بداية الموسم في 37 مباراة بقميص بايرن ميونيخ وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 11.