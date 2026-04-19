سيغيب عن كأس العالم.. بايرن ميونيخ يعلن إصابة سيرجي جنابري بنمزق في الضامة
الأحد، 19 أبريل 2026 - 15:36
كتب : FilGoal
أعلن بايرن ميونيخ إصابة لاعبه سيرجي جنابري بتمزق في العضلة الضامة.
وفقا لصحيفة بيلد فإن اللاعب سيغيب لمدة تمتد من 3 إلى 4 أشهر ما يعني أنه سيغيب عن كأس العالم.
وتعرض جنابري للإصابة خلال التدريب الأخير لبايرن قبل مواجهة شتوتجارت بالدوري الألماني.
وقال ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا حول إصابة جنابري: "أشعر بالأسف، إنه خبر سيء في نهاية الموسم مع وجود مباريات كبيرة قادمة، كنا على تواصل بالأمس وأخبرته أننا ندعمه وسنستمر في فعل ذلك بأفضل شكل ممكن ليعود قريبا للملاعب".
جنابري أحد العناصر التي كان من المتوقع مشاركتها بشكل أساسي مع ألمانيا بكأس العالم.
وشارك جنابري منذ بداية الموسم في 37 مباراة بقميص بايرن ميونيخ وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 11.
نرشح لكم
ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي تقرير: إيطاليا وأنديتها مهددين بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية للتدخل الحكومي تقرير: إنتر غير متورط في الفضيحة الجديدة للكرة الإيطالية ميلان يعلن خضوع مودريتش لجراحة في الوجه