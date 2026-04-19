سيغيب عن كأس العالم.. بايرن ميونيخ يعلن إصابة سيرجي جنابري بنمزق في الضامة

الأحد، 19 أبريل 2026 - 15:36

كتب : FilGoal

سيرج جنابري - باريس سان جيرمان - بايرن ميونيخ

أعلن بايرن ميونيخ إصابة لاعبه سيرجي جنابري بتمزق في العضلة الضامة.

سيرجي جنابري

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وفقا لصحيفة بيلد فإن اللاعب سيغيب لمدة تمتد من 3 إلى 4 أشهر ما يعني أنه سيغيب عن كأس العالم.

وتعرض جنابري للإصابة خلال التدريب الأخير لبايرن قبل مواجهة شتوتجارت بالدوري الألماني.

وقال ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا حول إصابة جنابري: "أشعر بالأسف، إنه خبر سيء في نهاية الموسم مع وجود مباريات كبيرة قادمة، كنا على تواصل بالأمس وأخبرته أننا ندعمه وسنستمر في فعل ذلك بأفضل شكل ممكن ليعود قريبا للملاعب".

جنابري أحد العناصر التي كان من المتوقع مشاركتها بشكل أساسي مع ألمانيا بكأس العالم.

وشارك جنابري منذ بداية الموسم في 37 مباراة بقميص بايرن ميونيخ وتمكن من تسجيل 10 أهداف وصناعة 11.

بايرن ميونيخ كأس العالم ألمانيا سيرجي جنابري
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/527562/سيغيب-عن-كأس-العالم-بايرن-ميونيخ-يعلن-إصابة-سيرجي-جنابري-بنمزق-في-الضامة