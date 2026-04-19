انتهت الدوري الإنجليزي - إيفرتون (1)-(2) ليفربول

الأحد، 19 أبريل 2026 - 14:37

كتب : FilGoal

احتفال محمد صلاح بهدف ليفربول ضد إيفرتون

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة إيفرتون ضد ليفربول في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

نهاية المباراة

ق100. جوووول فااااتل لليفربول عن طريق فيرجيل فان دايك برأسية مستغلا ركنية نفذها سوبوسلاي.

ق60. تاركوفسكي ينقذ فرصة من على خط المرمى.

ق57. فريدي وودمان يدخل بدلا من مامارداشفيلي.

ق54. جووووول التعادل لإيفرتون عن طريق بيتو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29. جووووول أول لليفربول عن طريق محمد صلاح بانفراد مستغلا تمرير تمريرة من جاكبو.

إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

ق26. جووووول أول لإيفرتون عن طريق إليمان نداي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ق6. مامارداشفيلي يمنع الأول برأسية من بيتو.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

