مصطفى فتحي يخضع لجراحة ناجحة في الترقوة

الأحد، 19 أبريل 2026 - 14:26

كتب : FilGoal

خضع مصطفى فتحي لاعب بيراميدز لجراحة ناجحة.

وأجرى اللاعب جراحة ناجحة بأحد مستشفيات القاهرة على يد الجراح أشرف نهاد محرم.

وكان مصطفى قد أصيب بخلع في الترقوة خلال مواجهة بيراميدز الودية ضد حلوان.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة للقب الدوري.

وتأكد غياب مصطفى فتحي عن المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وشارك مصطفى فتحي منذ بداية الموسم الحالي في 20 مباراة بقميص بيراميدز وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفا.

