مصطفى فتحي يخضع لجراحة ناجحة في الترقوة
الأحد، 19 أبريل 2026 - 14:26
كتب : FilGoal
خضع مصطفى فتحي لاعب بيراميدز لجراحة ناجحة.
مصطفى فتحي
النادي : بيراميدز
وأجرى اللاعب جراحة ناجحة بأحد مستشفيات القاهرة على يد الجراح أشرف نهاد محرم.
وكان مصطفى قد أصيب بخلع في الترقوة خلال مواجهة بيراميدز الودية ضد حلوان.
ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة للقب الدوري.
وتأكد غياب مصطفى فتحي عن المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.
وشارك مصطفى فتحي منذ بداية الموسم الحالي في 20 مباراة بقميص بيراميدز وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفا.
المنيري: نسعى لعودة مصطفى فتحي قبل كأس العالم.. وهذا موقف الشيبي وزلاكة من مباراة الزمالك محمد عادل فتحي: لست مقتنعا بفكرة دمج الأندية.. وأتمنى تتويج الزمالك بالدوري ليكون درسا بتروجت: لم يُعرض علينا فكرة الدمج مع نادي جماهيري أو بترولي.. وهذا موقف توفيق محمد مودي ناصر: لم أوقع لأي ناد بعد رحيلي عن إنبي.. وطموحي اللعب للأهلي أو الزمالك المندوه: متمسكون باستمرار معتمد جمال.. وحتى اللحظة أمين عمر حكما لمواجهة بيراميدز ماجد سامي: من بالغ الصعوبة دمج أندية العام بالخاص.. وهذه هي الحلول المقترحة مصدر مقرب من حسام عبد المجيد يكشف لـ في الجول حقيقة تلقيه عروضا من أوروبا بعد مصطفى فتحي.. إصابة الشيبي وزلاكة قبل مواجهة الزمالك