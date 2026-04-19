مصطفى فتحي يخضع لجراحة ناجحة في الترقوة

خضع مصطفى فتحي لاعب بيراميدز لجراحة ناجحة.

مصطفى فتحي النادي : بيراميدز بيراميدز

وأجرى اللاعب جراحة ناجحة بأحد مستشفيات القاهرة على يد الجراح أشرف نهاد محرم.

وكان مصطفى قد أصيب بخلع في الترقوة خلال مواجهة بيراميدز الودية ضد حلوان.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الزمالك في الجولة الثالثة من المرحلة الحاسمة للقب الدوري.

وتأكد غياب مصطفى فتحي عن المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وشارك مصطفى فتحي منذ بداية الموسم الحالي في 20 مباراة بقميص بيراميدز وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة هدفا.